Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu böyle eleştirdi: Muhalefetin gözünde fer yoksa bu iş olmaz

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP Antalya İl Başkanlığı ziyaretinde parti binası önünde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Özel, "Yeniden muhalefetin derlenmesine, toplanmasına, birleşmesine ihtiyaç var. Neye ihtiyaç var? Muhalefet deyince herkes döner bakar ama ana muhalefetin gözünün içine bakar ama senin gözünün içinde fer yoksa bu iş olmaz." dedi.

Özel, birilerinin CHP'nin kurultay sürecinden zarar görerek ayrılmasını beklediğini savunarak asla CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve partiye yönelik olarak, kamuoyu önünde yıkıcı, yıpratıcı, ertesi gün partinin başına dert olacak beyanlar, ifadeler vermeyeceğini belirtti.

CHP'nin bir ve bir bütün olduğunu vurgulayan Özel, "Elbette genel başkanlığa adayım. Genel başkanımızı kırmadan, incitmeden ama partiyi nasıl daha iyi yöneteceğimi, niçin daha genç, daha dinamik ve Türkiye gerçekliğini doğrudan okuyan kadroların bir değişim hareketi içinde olduğunu anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.