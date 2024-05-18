Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun yaptığı büyük israfı deşifre etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazeteci Nevşin Mengü’nün YouTube kanalına konuk oldu. Özel, başkan seçilmesinin ardından yaptıklarını anlattı.
"Dışardan ne idiği belirsiz birileri geliyor, partinin siyasetinde etkili oluyor" diyen CHP lideri Özel, “Genel Başkan olduktan sonra Genel Merkez’deki 22 odayı boşalttırdım. 22 odada 70 danışman çalışıyordu" ifadelerini kullandı.
KASIM'DA GENEL BAŞKAN OLMUŞTU
5 Kasım 2023 tarihindeki 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 276 oy farkla CHP genel başkanı olarak seçilmişti.
Özel, girdiği ilk yerel seçimde CHP'nin oyunu %12 arttırmış, 1977 yılından beri ilk defa birinci parti konumuna getirmişti.
NE DEMİŞTİ?
Özgür Özel, CHP Zonguldak İl Başkanlığı’nı ziyaretinde, genel başkan seçildiği ilk gün genel merkezdeki ilk işinin “nereden geldiği belli olmayan” sağcı danışmanların bulunduğu odaları ve katları boşaltmak olduğunu söylemişti.
Özel, sağcı danışmanlardan boşaltılan katlarda il ve ilçe başkanlarına yer tahsis edileceğini söylemişti.