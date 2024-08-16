Özgür Özel kırık ayağıyla Meclis'e böyle geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel kırık ayağıyla Meclis'e böyle geldi

Dün ayağının kırıldığı duyurulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay için yapılan Olağanüstü Toplantıya katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gezi Parkı davası nedeniyle hapis cezasına çarptırılan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay için özel bir oturumla bir araya geldi. Oturuma, AK Parti'li Bekir Bozdağ başkanlık etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 22 Şubat'ta Yargıtay'ın Atalay'ın milletvekilliğini düşürme kararını "yok hükmünde" saymıştı. AYM'nin gerekçeli kararı, 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştu.

AYAĞI KIRILMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün ayağının kırıldığı açıklanmıştı. Özgür Özel; ayağındaki destekle TBMM’nin Can Atalay oturumuna geldi.

Dün ayağı kırıldığı için TBMM Genel Kurulundaki Filistin oturumuna katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün düzenlenen Can Atalay oturumuna katılmak için meclise geldi.

4-001.png

6-002.png

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında meydana gelen bir kırık nedeniyle dünkü toplantıya katılamadığını duyurdu.

Başarır, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bugün burada olmayı çok istiyordu. Ancak ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından itibaren doktor kontrolünde ortopedik destekle yürüyebileceği öngörülüyor. Toplantıya katılamadığı için üzüntülü. Özellikle Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği destek çok önemli. Bu konuda kendisi açıklama yapacaktı ama maalesef böyle bir talihsizlik yaşandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Son Haberler
Meclis'te yumruklu kavga. Yerler kan gölü oldu Gündem
Meclis'te yumruklu kavga. Yerler kan gölü oldu
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi Gündem
MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Flaş... Flaş... Can Atalay oturumu ikinci kez durdu Gündem
Flaş... Flaş... Can Atalay oturumu ikinci kez durdu
Ters dönen tırdan sağ kurtuldu Gündem
Ters dönen tırdan sağ kurtuldu
Özgür Demirtaş Türk ekonomisinin kurtuluş reçetesini açıkladı! Eğer yapmazsak imha olacak Ekonomi
Özgür Demirtaş Türk ekonomisinin kurtuluş reçetesini açıkladı! Eğer yapmazsak imha olacak
Kastamonu'daki tekne faciası! Kaybolan 3 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı Gündem
Kastamonu'daki tekne faciası! Kaybolan 3 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı
İki araç kafa kafaya girdi. 9 yaralı Yerel Haberler
İki araç kafa kafaya girdi. 9 yaralı