Özgür Özel kırık ayağıyla Meclis'e böyle geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gezi Parkı davası nedeniyle hapis cezasına çarptırılan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay için özel bir oturumla bir araya geldi. Oturuma, AK Parti'li Bekir Bozdağ başkanlık etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 22 Şubat'ta Yargıtay'ın Atalay'ın milletvekilliğini düşürme kararını "yok hükmünde" saymıştı. AYM'nin gerekçeli kararı, 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştu.

AYAĞI KIRILMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün ayağının kırıldığı açıklanmıştı. Özgür Özel; ayağındaki destekle TBMM’nin Can Atalay oturumuna geldi.

Dün ayağı kırıldığı için TBMM Genel Kurulundaki Filistin oturumuna katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün düzenlenen Can Atalay oturumuna katılmak için meclise geldi.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağında meydana gelen bir kırık nedeniyle dünkü toplantıya katılamadığını duyurdu.

Başarır, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bugün burada olmayı çok istiyordu. Ancak ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından itibaren doktor kontrolünde ortopedik destekle yürüyebileceği öngörülüyor. Toplantıya katılamadığı için üzüntülü. Özellikle Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği destek çok önemli. Bu konuda kendisi açıklama yapacaktı ama maalesef böyle bir talihsizlik yaşandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.