Özgür Özel kurultayı kazanırsa ne yapacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'na sert yüklendi

CHP Genel Başkan Adayı olan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’na sert ifadeler ile yüklendi. Kongrelerden sonra parti aleyhinde konuşanları partiden ayıracağını açıklayan Kılıçdaroğlu’na karşın Özel, "Daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, baba evinin kapılarını açmayı vadediyorum" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Özgür Özel kurultayı kazanırsa ne yapacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'na sert yüklendi

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Özgür Özel burada basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi ile kendi ekibi arasından bir fark olduğunu belirten Özel, "Genel Başkanımızın ekibinde de bizim ekibimizde de geçmişte uzun dönemler partiye hizmet etmiş, çok değerli, deneyimli büyüklerimiz var. Arada bir fark var. Genel Başkanımızın ekibindeki uzun süredir birlikte görev yaptığı deneyimli arkadaşlar 'Genel Başkan da devam edecek, biz de devam edeceğiz' diyorlar. Bizim ekibimizdeki kıdemli arkadaşlar ise 'Değişim bizden başlar' diyorlar. 'Hiçbir göreve talip değiliz, genç kadroların yanındayız, arkasındayız' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bizim Parti Meclisi listelerimize, yönetim listelerimize baktığımızda şunu göreceksiniz; milletvekili grubundan, PM grubundan genç, dinamik yüzler, çok sayıda kadın ve baktığınızda CHP örgütünü göreceksiniz. CHP örgütünün önerdiği isimleri göreceksiniz."

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