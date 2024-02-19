Özgür Özel Lütfü Savaş görüşmesinin detayları ortaya çıktı. CHP'de Hatay krizi

Yerel seçimlere az bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) Hatay 'mesaisi' devam ediyor.

Hatay belirsizliği sürerken, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi’nde saat 10.40’ta başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

ÖZEL O ANKETLERİ GÖSTERDİ

CHP Lideri Özel, Lütfü Savaş’a son gerçekleştirilen memnuniyet anketini gösterdi. Son ankette Savaş’ın oylarının ilk anketlere göre düştüğü belirtildi.

Savaş’ın adaylıktan çekilmesi için ikna edilmeye çalışıldığı, ancak ikna çabalarının henüz başarılı olmadığı kaydedildi. Savaş’ın CHP’nin anketlerine karşın kendi düzenlediği anketleri CHP Lideri Özel’e gösterdiği ve Hatay konusunda ısrarcı davrandığı savunuldu.

ÖRGÜTLERDEN DESTEK

Lütfü Savaş’a destek için CHP Genel Merkezi’ne gelen CHP Hatay ilçe örgütleri ise Savaş’ın ilde güçlü bir figür olduğunu söyleyerek, “Savaş’ın adaylığı çekilirse Hatay kaybedilir” diye iddia ortaya atıldı. Adaylığın çekilmesi durumunda Hatay’ın 15 ilçesinde gösterilen belediye başkan adaylarından en az yedisinin istifa edeceği ileri sürüldü.

SAVAŞ'LI ÇÖZÜM

CHP kaynakları ise 18 Şubat gecesi Genel Merkez’de bulunan MYK üyeleri ile bir toplantı yapıldığını ifade etti.

Toplantıda, Hatay için alternatiflerin konuşulduğu ve anketlerin masaya yatırıldığı öğrenildi. Kamuoyunda artan Lütfü Savaş karşıtı seslere kulak verildiğini belirten CHP kurmayları, “İstişarelerimiz sürüyor. Lütfü Savaş’ın da içinde olduğu bir çözüm bulacağız” dedi.

Lütfü Savaş’ın alacağı oy oranının ilk anketlerde çok yüksek olduğunu ileri süren CHP yetkilileri, anket sayısı arttıkça Savaş’ın oyunda büyük düşüş yaşandığını dile getirdi.