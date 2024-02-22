Özgür Özel Lütfü Savaş kararının perde arkasını açıkladı. Gecenin üçünde...

CHP'de Hatay adayının açıklanması süreci uzun sürmüş, 10 Ocak'ta CHP Hatay'da mevcut başkan Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterildiğini açıklanmıştı.

Savaş'a Hatay'da bir grup tarafından tepki gösterdi. CHP'nin aday tanıtım toplantısında CHP, Hatay adayını anons etmedi, bu da adayın değişeceği iddialarının oluşmasına neden oldu.

Pazartesi günü Genel Merkezde hareketli saatler yaşanırken Lütfü Savaş ile Özgür Özel görüştü. Gece yarısından sonra CHP, Lütfü Savaş isminde karar kıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınında Hatay'ın adayının belirleme süreci ile ilgili soruları yanıtladı.

Özel, şu yanıtları verdi:

"Hatay'da süreci kötü yönettiğimizi düşünmüyorum. Orası yanlış yapamayacağımız bir yer. Hatay'ın travmasına anlayış gösteriyoruz, duyguları var. Manisa'da bir anket yaptık, Hatay'da beş anket yaptık. Her şeyi anketlere bağlamak doğru değil ama Manisa'ya bir heyet yolladık, İzmir'e bir heyet yolladık, Hatay'a üç farklı heyet yolladık. Dördüncüsünde hepsini Genel Merkez'de ağırladık. Hatay Büyükşehir, Türkiye'de Hatay'ı aşan bir nokta oldu. Kendisi de depremzede olan Belediye Başkanımız, depremin ilk günlerinde yaşadığı travma, bir mikrofona bir söz söylemiş, büyüdü bazı laflardı.

Hatay'da biz yüzde 20-30 arası oy alabiliyorken iki dönemdir ve Hatay'ı kazanan bir belediye başkanı var."

"CHP'NİN GÖSTEREBİLECEĞİ EN İYİ ADAY LÜTFÜ SAVAŞ'TIR"

Yaptırdığımız anketlerde Lütfü Savaş CHP'nin gösterebileceği en iyi aday olduğunda karar kıldık. Bir yandan da Hatay belediye başkan adayının değişmesi yönünde bir takım talepler vardı. İki karardan birini verecektiniz. Bir yanda Suzan Şahin vardı. Anket yapıyorsunuz Lütfü Savaş her partiden oy alıyordu. Biz 10 Ocak'ta Lütfü Savaş'ı aday açıkladık. Sonra gördüğümüz tartışmalar olmuştu. Son gün anket yaptık. Lütfü Bey'i de davet ettik. Bütün ilçe belediye başkan adaylarını Hatay'la ilgili, gecenin 02.30'unda mesela Hatay'la ilgili milletvekilimiz Nermin Hanım'ın son bir kere fikrini almıştım.

GECENİN ÜÇÜNDE KARAR VERDİK

Örgüt dedi ki Lütfü Savaş, eski vekiller, yeni vekiller dedi ki; Lütfü Savaş. Lütfü Bey de yaptığı çalışmalardan hem de kendi taahhüdü '1 Nisan'da ben bu Hatay'ı AKP'ye bırakmayacağım, kazanacağım' Bizde düşündük, taşındık, gecenin üçünde verdiğimiz karar Lütfü Savaş ile devam etme yönünde oldu. Bu kararın bu kadar ince eleyip sık dokunarak alınmasını kötü süreç yönetimi olarak görmüyorum.

"LÜTFÜ SAVAŞ'I ADAY YAPMAYALIM DA HATAY'I AKP Mİ ALSIN?"

Hatay'ın kaderi, Hatay'ın muhalif seçmenlerinin elindedir. AKP'yle CHP kafa kafaya yarışmakta. 10 puan muhalif partilerde oy var, 20'ye yakın da kararsız veya protesto seçmen var. Bu seçmen, seçimin kaderini belirlemiş olacak.

Lütfü Savaş'ı aday yapmayayım da Hatay'ı AKP mi alsın? Lütfü Savaş kazanıyor seçimi. Hatay'da kazanmak ve Hatay'ı AKP'ye teslim etmemek için yaptım.