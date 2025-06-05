Özgür Özel mahkemenin CHP için izleyeceği rotayı detaylarıyla açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hazırlanan ve Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine çarpıcı yorumda bulundu. Özel, mahkemenin ilerleyeceği yola ilişkin, "Büyük ihtimalle Sayın Kılıçdaroğlu’nu zorla getirme kararı çıkarırlar. Kemal Bey’i zorla getirme üzerinden yeni bir tartışma çıkarırlar. Korkarım böyle bir şeytanlık yapacak” dedi.

KURULTAY DOSYASI AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

CHP kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamede aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis isteniyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Ekrem İmamoğlu müdafii, Eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müşteki olarak iddianamede yer alıyor. 30 Haziran'da kurultay iptal davası görülecek. Bugün ise 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame, görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi.

ZORLA GETİRME KARARI EKLENDİ İDDİASI

Gazeteci Alican Uludağ'ın bilgisine göre; mahkeme ayrıca davanın mağduru konumundaki eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun beyanlarının esasa etkili olabileceğine belirtti. Kılıçdaroğlu’nun tanık olarak duruşmaya çağrılması gerektiğini belirten hâkim, gelmemesi durumunda "zorla getirilmesi" yetkisinin ağır ceza mahkemesinde olduğunu da karara ekledi.

ÖZEL: BÜYÜK İHTİMALLE SAYIN KILIÇDAROĞLU’NU ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARIRLAR

Mahkeme kararına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel TELE 1 canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, CHP Kurultayı iddianamesinin ağır ceza mahkemesine gönderilmesine dair mahkemenin izleyeceği yolu şu şekilde aktardı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den CHP Kurultayı iddianamesinin ağır ceza mahkemesine gönderilmesine dair ilk yorum: "Büyük ihtimalle Sayın Kılıçdaroğlu’nu zorla getirme kararı çıkarırlar. Kemal Bey’i zorla getirme üzerinden yeni bir tartışma çıkarırlar. Korkarım böyle bir şeytanlık yapacak."

“KAYYUM ATANIRSA O BİNADAN İÇERİ GİREMEZ”

Özel ayrıca ‘mutlak butlan’ kararı ile CHP’ye kayyum atanması iddiasına da “Kayyum atanırsa o binadan içeri giremez. Mutlak butlan grubunda önceki yönetici arkadaşlar tenezzül etmez. Eğer tenezzül eden olursa bizi kandırmıştır CHP'li değildir” dedi.