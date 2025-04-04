Özgür Özel masaya yumruğunu vurdu: Bu yoldan geri dönüş yok!

CHP partiye kayyum atanması ihtimaline karşı 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay düzenleyecek. Kurultaya günler kala Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Kurultayın yapılacağı Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde miting düzenleneceği de duyuruldu.
"BU YOLDAN DÖNÜŞ YOK!"
Özel'in paylaşımı şu şekilde:
Bu yoldan dönüş yok! Ekrem Başkanı almadan, onu demokrasinin, adaletin, kardeşliğin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız!
Bu yoldan dönüş yok!— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 4, 2025
Ekrem Başkanı almadan, onu demokrasinin, adaletin, kardeşliğin teminatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız!
????️6 Nisan Pazar
????Nazım Hikmet Kültür Merkezi / Ankara
⏰16.00 pic.twitter.com/J4CdKZA8CN