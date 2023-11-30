Özgür Özel neden çarpık konuşuyor?!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in fikrî yapısı çarpık. Neden bir türlü PKK ve Türkiye’ye kasteden aşırı sol çizgi dışına çıkamıyor?

Mustafa Kemal Atatürk’ün kemiklerini sızlattığını hiç düşünmüyor mu?

Bundan böyle konuşmalarında Mustafa Kemal’i sakın ola anmasın; ağzı yamulur.

PKK’ya destek verenlerin oyunu alacağım derken, diğer tarafta kaybedeceklerini hiç aklına getirmiyor.

Türkiye’de ezici çokluk, birlikten, dayanışmadan yana. Bozgunculuğa etnik kimliği âlet edenler ABD’nin uşaklarıdır.

Bunu bile bile etnikçilik yapmanın partiye kazandıracağını mı zannediyor Özgür Beyimiz?!

Özgür Özel bir tivitinde diyor ki: “Deniz Gezmiş'i en iyi anlatan, ... Can Yücel’i ölüm yıldönümünde saygıyla ve özlemle anıyorum.”

Can Yücel, kendisine özgü bir şair. Eski Millî Eğitim Bakanı, 1940’larda dünya klasiklerini yayınlayan Hasan Âli Yücel’in oğlu. Silahlı Marksist-Leninist örgüt Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) kurucularından Deniz Gezmiş’i övdüğü için anılmaya değer buluyor.

D. Gezmiş’i övmüş ama diğer tarafta, Özgür Özel çok bozulacaktır, biliyorum, Orhan Pamuk’u yerin dibine sokmuştur. Orhan, Nobel’e aday olabilmek için, İsviçre'de yayınlanan Tagesanzeiger gazetesinin Das Magazin kültür ekine yaptığı açıklamada: “30 bin Kürt'ü ve bir milyon Ermeni'yi öldürdük. Türkiye'de hiç kimse bunu dile getirmeye cesaret edemiyor. Ben ediyorum.” demişti. (“Can Yücel'in Orhan Pamuk sarakası” başlıklı yazıma girebilirsiniz.)

Özgür Bey, kafayı etnikçiliğe taktınız ya... Onun için Orhan’ı hatırlatıyorum. Kafalar uyuşuyor.

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Özgür Özel salı günü, grup toplantısında abus yüzünü bir daha gösterdi. Kendisini ağır dille tenkit eden, Ak Parti’nin baş ortağına aklı sıra cevap veriyor:

“‘Bu dönemde Türkiye’de herkes eşittir, ama Kürtler daha az eşittir.’ dedim. Devlet Bey de bu ifadeyi eleştirmiş. Manisa’da hemşerilerimiz oy verip MHP’li belediye başkanı seçebiliyor, görevini yapıyor. Diyarbakır’da, Van’da, Mardin’de Kürtler belediye başkanı seçiyor, ama siz kayyum atıyorsunuz. Bu uygulama yüzünden Kürtler daha az eşittir. Camiler ibadethane kabul ediliyor, Cemevleri ibadethane kabul edilmiyor. Aleviler bu memlekette daha az eşittir. Ülkü Ocakları, Osmanlı Ocakları Taksim’e çıkar. 1 Mayıs’ta işçiler, 8 Mart’ta kadınlar Taksim’e çıkamaz. Bu ülkede iktidar yanlıları eşittir, muhalifler daha az eşittir.”

Özgür Özel, “Kürt seçmen” diyerek, bir bölgeyi Türkiye dışında gösteriyor.

Alevî vatandaşlarımız için ayırıcı ifadeler kullanıyor. (Solun millî hassasiyeti olan çevreyi okuma alışkanlığı yoktur. Birbirleri okurlar kendi içlerinde döner dururlar, gerçekleri anlamak istemezler. Biraz tenkit edilseler, hemen “nefret suçu”na sığınırlar. İsimlerimizi sıralayıverirler.)

“Kürt seçmen”, “Türkmen seçmen”, “Çerkez seçmen”, “Arnavut seçmen”... diye bahsedebilir miyiz? “Kürt seçmen” diyerek, kendi insanımız, başka kategoriye sokuluyor. Olacak şey mi?!

Özgür Özel bir tivitinde de “Türkiye'nin karanlık bir döneminde, 28 yıl önce suikasta kurban giden gazeteci, yazar Musa Anter'i rahmetle anıyorum.” diyor. (20 Eylül 2020)

Bu tivitin (şimdi X olmuş) altına şu yorum yapılmış:

“Lakabı APE Musa. PKK’nın düşünsel alanda önde gelen isimlerinden. Uğur Mumcu’yu ölümle tehdit etmişliği var. Ape Musa’ya göre ‘İstanbul Kürdistan sınırları içerisindedir’. Böyle bir insan. Atatürk’ün annesine küfrettiği bilinen bir kişiyi anmak; İşte ATATÜRK’e ve devrimlerine gizliden savaş açmak budur...”

Bu “Ape” dedikleri Musa, bir tarihte, ünlü şairimiz, yazarımız Süleyman Nazif’in cesedini tekmelemişti. Süleyman Nazif de Kürt asıllıydı. Ama ülkesine karşı tavrı yoktu. İsyancı değildi. (Bakınız: İrfan Kaya, “İş birlikçi kafalara Ape Musa tekmesi”, 13 Ağustos 2013)

Ekşi Sözlük’te Özgür Beyimiz için yazılanlara da bir göz atalım:

“Şehit tabutunun başında kıkır kıkır gülen Y-CHP milletvekili Özgür Özel'in, Atatürk’ün annesine hakaret etmekten hüküm giymiş azılı bir Kürt ırkçısı olan Musa Anter’i rahmet ile anması olayıdır.”

“Tam hali ‘Türkiye'de herkes eşittir fakat Kürtler daha az eşittir.’ olan Özgür Özel beyanatı.”

“Aklı başında bir insan bu ülkeyi bölmek istemiyorsa böyle bir açıklama yapmaz. Hele de cb yardımcısı, ekonomi bakanı ve dışişleri bakanı Kürt’ken.”

“Yakında 'Türkler aslında dağlı Kürtlerdir' deme potansiyeli olan eski Fethullahçı yeni Kürtçü Özgür Özel'in açıklaması.”

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Mahallî seçimler yaklaşıyor. Bir siyasî partinin bütün Türkiye’yi ve hatta bütün Türk dünyasını kucaklaması gerekmiyor mu?

Bunun örneğini CHP’nin İsmet İnönü’den sonraki genel başkanı, 12 Eylül 1980 Darbesi sonrası Demokratik Sol Parti’yi kuran Bülent Ecevit son dönemlerinde, vermişti. Türkiye ve Türk dünyasını bir görmüştü.

Özgür Özel’in yerine geçtiği Kemal Kılıçdaroğlu’nu biliyorsunuz, helâlleşme seansları vardı. K. Kılıçdaroğlu bir açıklamasında “Türk Devleti'nin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesi”nden bahsetmiş, ona bu köşede, “1944 Irkçılık Turancılık” davasını hatırlatmış, “Turancılarla da helâlleşecek misiniz?” diye sormuş, sonra kendisiyle telefonda konuşmuş ve “elbette” sözünü almıştım.

Türkiye hepimizin. Farklı etnisiteden olabiliriz ama tek adımız var.

PKK/ABD’nin oyununa gelmeyelim.