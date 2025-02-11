Özgür Özel operasyonlara ilişkin sıradaki hedefi açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah İstanbul’daki belediye operasyonlar için de “İBB’ye yürümek üzere çok sayıda belediyeyi kuşatan bir soruşturma” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 9 belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu. Özel, "Benim gördüğüm kadarıyla İBB’ye yürümek üzere çok sayıda belediyeyi kuşatan bir soruşturma yapacaklar. Ben Beşiktaş’la birlikte ona inandım; adım adım ona doğru gidiyorlar diye düşünüyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 9 belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyeleri hakkında terör soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada ise "Kent Uzlaşısı adı altında örgüt faaliyetleri yürüttükleri anlaşıldı." ifadeleri kullanıldı.