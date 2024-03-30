Özgür Özel resmen duyurdu! İşte Yılmaz Büyükerşen’in yeni görevi

Kaynak: Cumhuriyet
Özgür Özel resmen duyurdu! İşte Yılmaz Büyükerşen’in yeni görevi
CHP lideri Özgür Özel, uzun yıllar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen’e seçimlerden sonra yeni görev verileceğini duyurdu.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, bu yerel seçimlerde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için başvuruda bulunmadı.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’e konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükerşen’e seçimlerden sonra yeni bir görev verileceğini açıkladı.

“BU KOMİSYONUN KOORDİNATÖRLÜĞÜNE YILMAZ BÜYÜKERŞEN HOCAMIZI GETİRİYORUZ”

“2019 yılından bu yana yönettiğimiz belediyelerde sosyal belediyeciliğin en önemli örneklerini gösterdik” diyen Özel, “31 Mart’tan sonra, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin iyi uygulamalarını ortaklaştırmak maksadıyla bir eşgüdüm ve denetim komisyonu kurulacak. Bu Komisyonun Koordinatörlüğüne Yılmaz Büyükerşen hocamızı getiriyoruz. Dolayısıyla başta emeklilerimiz, zor durumda bulunan yurttaşların koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalarımız olacak” şeklinde konuştu.

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