Yılmaz Büyükerşen'in 19 yıla kadar hapsi istendi

HAPİS VE PARA CEZASI İSTENDİ

İddianamede, Yılmaz Büyükerşen ve Ahmet D'nin "güveni kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı 2 kez olmak üzere 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası, "haksız mal edinme"den 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası, Büyükerşen'in damadı da olan Yavuz T. ile Erol Nezih O. ve Çetin K. hakkında ise "güveni kötüye kullanma"dan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası istendi.