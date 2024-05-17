Yılmaz Büyükerşen'in 19 yıla kadar hapsi istendi

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?
8 Kasım 1937’de Esişehir’de doğan Yılmaz Büyükerşen Kırım Tatarı kökenli bir baba ve Bulgaristan göçmeni bir annenin oğludur.
1962 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisin’den mezun olan Büyükerşen, öğrencilik yıllarında çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, karikatüristlik ve yazı işleri müdürlüğü yaptı.
1966 yılında doktorasını tamamlayan Büyükerşen, 1968 yılında doçent, 1973 yılında profesör unvanı kazandı.
Büyükerşen, doğduğu kentte Demokratik Sol Parti’den (DSP) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu 1999, 2004 ve 2009 yerel seçimlerini kazanarak art arda 3 dönem belediye başkanlığı yaptı.
2011’de DSP’den istifa eden Büyükerşen, bu kez 2014 yılında CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu bir kez daha seçimden zaferle ayrıldı. 2019 yerel seçimlerinde de CHP’nin ve Millet İttifakının ortak adayı olan Büyükerşen bu seçimi de kazanarak, art arda 5 kez belediye başkanı seçildi.
Kanal D’nin de kurucuları arasında yer alan Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmedi.