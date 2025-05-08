Özgür Özel Silivri'de! İmamoğlu ile görüşecek...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu Silivri Cezaevi'ne gitti. Özel, burada İmamoğlu ile görüşecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1,5 ayı aşkındır Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Silivri'ye geldi. Özel'in emniyet koruması altında aracıyla Silivri Cezaevi'ne geldiği görüldü.

Özel, İmamoğlu ile son yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Özel, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

Konuşmada önemli konulardan biri ise İmamoğlu'nun X hesabının erişime engellenmesi olacak.

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