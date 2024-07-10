Özgür Özel Sinan Ateş'in annesini elini öperek karşıladı. Tarihi fotoğraf

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da vurulan eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde yapılan görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü.

CHP'den yapılan açıklamada “Genel Başkanımız Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş ile Genel Merkez'imizde bir araya geldi” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan paylaşımda, ziyarete ilişkin kareler de yer aldı.

Fotoğraflarda CHP lideri Özel’in Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş’in elini öptüğü de görüldü.

"BUNU ADİ BİR DAVAYA ÇEVİRİYORLAR"

Görüşmenin ardından basına kapalı olarak yapılan kabulde, Saniye Ateş, gazetecilere açıklama yaparak şunları söyledi: "Özgür Özel, başından beri yanımızda durduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Bu yaştan sonra adalet istiyorum. Evimde oturmalıyken çocuğumun katillerini aramak zorunda kaldım. Özel'e yalvardım, 'Oğlumun katillerinin karşısında durun' dedim. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Bunu adi bir davaya çeviriyorlar. Torunlarım kapıya çıkamıyor. Hala tehdit ediliyoruz."

"ÖLENE KADAR UĞRAŞACAĞIM"

Dava sırasında fenalaştığı hatırlatılan Ateş, "Ne söyleyeyim? Allah'a kaldı. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Orada suçlu gibi gösterdiler bizi. Bu siyasi bir dava. Torbacılar mı yaptı bunu? Hayır. Arkalarında koruyanlar var. Bu yüzden evladım tehdit ediliyor. Dava bitsin, kimse konuşmasın istiyorlar. Ben ölene kadar uğraşacağım. Bunu gördünüz, böyle bir mahkeme olmamalı" dedi.