Özgür Özel Sırrı Süreyya Önder'in yatırıldığı hastanede

DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı.

Yolda kalbi duran Önder, kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı başarılı operasyon sonrası bugün sabah saatlerinde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Önder'in hayati tehlikesi devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastaneye ziyarette bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Özgür Özel, hastane çıkışı Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İyi günde kötü günde beraber olduğumuz, cezaevindeyken defalarca ziyaret etiğim, sürekli diyalog halinde olduğumuz bir isim kendisi. Dün akşam gece yarısına doğru kötü haberi hep birlikte aldık. O andan itibaren sayın Eş Genel Başkanlarıyla, Pervin hanımla ve burada olan herkesle diyalog halindeydik. Sağ olsun hastane yönetimi en doğru yapılabilecek belgelendirmeleri yaptılar.

Ben de bugün İstanbul İl Başkanımızla, Genel Başkan Yardımcılarımızla, Milletvekillerimizle beraber buraya gelip hem geçmiş olsun dileklerimizi iletip, hem dayanışama duygularımızı iletip hem de sağlık durumuyla ilgili bilgileri aldık.

"SONU ÇOK İYİ OLACAK"

Dua ediyoruz. Birçok doktorun mucize sayılabilecek, hem bir çok olumsuzun üst üste bindiği bir durumdan ama onun üzerine mucize sayılabilecek bir gelişmelerden bahsettiler. Bizim de içeride söylediğimiz sözü burada söylemekten fayda görüyorum. Bu kadar mucizevi gelişme, ümit ediyoruz boşuna olmadı, sonu çok iyi olacak.

"TÜRKİYE'DEKİ HERKESİN KALBİ DE ONUNLA BERABER ATIYOR"

Çok iyi kalpli, çok temiz kalpli ve herkes için iyilik isteyen, Türkiye için barışı isteyen bir kalp şuan içeride. Türkiye'deki herkesin kalbi de onunla beraber atıyor. Onun o güzel kalbinin atmaya devam etmesini, o güzel sözlerini söylemeye, hepimizi gülümsetmeye hem de hepimiz için istediği iyilik halinin onun için de gerçekleşmesine dua ediyoruz.

Bir kez daha hem DEM Parti'ye, hem ailesine en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Onu buradan sizin karşınıza geçip, tebessüm ederek, şakalar yaparak taburcu olacağı günü, sizin haberleriniz, kameralarınız o anı yansıtması dua etmeye devam edeceğiz."