Dün sabah saatlerinde 19 ünlü isim şafak operasyonuyla yasaklı madde kullanmak ve sosyal medyada uyuşturucu ve uyarı maddeleri özendirici paylaşım yapmak iddiasıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştı.

19 ünlü isim Adli Tıp Kurumu’na gelerek kan tahlili verirken, ifadelerine de başvuruldu. Ardından 19 isim serbest bırakıldı. Ancak ünlü isimlere “gözaltı” prosedürü uygulanması ise dikkat çekmişti. Ayrıca gözaltına alınan isimlere dair sosyal medya üzerinden saldırılarda olmuştu.

“TORBANIN İÇİNDE MUHALİF KİMLİĞİ SANATÇILAR VAR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya uçuşu öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dün ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomenlerine uyuşturucu operasyonu düzenlenmesine dair teşhisi koydu. Özel, “Diyorlar ki 'Bir torbacı var' bir torbacı yok. Bir torba var, torbanın içinde muhalif kimliği olan sanatçılar var. O torbacının torbasından nasıl oluyorsa iktidarı memnun edecek söylemleri olmayan, zaman zaman demokratik sınırlar içinde eleştirileri olanlar var” dedi.

“AKP'YE YAKIN İSİMLER ÇIKTI”

AKP'ye yakın sanatçılara, yazarlara, çizerlere sorular yönelten Özel, “Seçim oldu, iktidar değişti. Sen Erdoğan'a övgüler dizen, bizleri eleştiren birisin. Ertesi sabah kapı çalınıyor, jandarma geliyor. Sizi kan, saç örneği vermeye götürüyor. Birisi de diyor ki bir torbacı var torbadan hep AKP'ye yakın isimler çıktı. Ne hissedeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN ÖZÜR DİLESİN”

“Arkadaşların açıklamalarını dinledim. Bu kadar utanç verici bir şeyi bu ülkeye yaşatanlara lanet olsun” diyen Özel, “Tayyip Erdoğan eğer sorumluluk alabiliyorsa çıksın bu sanatçılardan ve bu milletten özür dilesin (Sanatçı Meriç Aral) süt vereceği, sütünü sağıp da evladına vereceği, evladını emzireceği yerde kan idrar kontrolüne götürülüyorsa çıksınlar bu milletten özür dilesinler” dedi.