Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu harekete geçti! Tutuklama sonrası...

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik'in de aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun sabah saat 08.00’de Beşiktaş Belediyesi’nde olacağını açıkladı.

"BÜYÜK BİR MÜCADELEYİ BAŞLATIYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sabah saat 08.00’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş Belediyesi’nde olacağını duyurdu. Çelik, açıklamasında, "Bu kumpaslara karşı mücadele yöntemlerimizi konuşacağız. Bu aşamadan sonra büyük bir mücadeleyi başlatıyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hakkındaki "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla 4 gündür gözaltında olan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik'in de aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Akpolat, tutuklanan üçüncü CHP'li belediye başkanı oldu. Daha önce tutuklanıp tahliye edilen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve şu anda tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bunlar arasında bulunuyor.