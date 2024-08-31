Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte nikah şahitliği yaptı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlham Özcan Aygun’un oğlu Kaan Aygun, ile Eda Yılmaz dünya evine girdi. Tekirdağ’da bir tesiste yapılan nikah törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da iştirak etti. Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı CHP’li Volkan Nallar’ın kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Özel, Kılıçdaroğlu ve Karayalçın yaptı. Özel, nikahta yaptığı konuşmada, çifti kutlayarak, mutluluklar temenni etti.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu nikah törenin ardından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Süleymanpaşa Belediye Meclis üyesi Mustafa Can Ekiciler’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.