CHP 39'uncu Olağan Kurultayı bugün Ankara Arena'da gerçekleştirildi. Yapılan kurultay kapsamında CHP'liler genel başkanlarını seçmek için bir araya geldi.

Özgür Özel, tek aday olarak girdiği CHP'nin 39'uncu kurultayında 1333 geçerli oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı seçildi. 24 tane oy ise geçersiz sayıldı. Özel, böylece bir yılda üçüncü kez, son iki yılda ise dördüncü kez genel başkan seçilmiş oldu.

BUGÜN YAŞANANLAR

CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla düzenlediği 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçimi gündemli ikinci gün başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 09.55'te kurultay salonuna geldi.

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 39'uncu Olağan Kurultayı için sabahın erken saatlerinden itibaren salona gelmeye başlayan partililer seyircilere ayrılan bölümü doldurdu.

Saat 10.00'da başlayacağı ilan edilen kurultayda Genel Başkan Özgür Özel'in salonu selamladı. Özel kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: KİMSE BİZİ YENİLGİYE ALIŞTIRAMAYACAK

Kurultaya davet edilip katılmayan Kılıçdaroğlu'nun Sabah'a verdiği röportaja ilişkin ise Özgür Özel'in neler diyeceği merak ediliyordu. Özel, Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden, "CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri milleti saracak ya da bu millet bizimle birlikte zincirlerinden kurtulacak" tepki gösterdi.

'A, B VE Z PLANI DA İMAMOĞLU'DUR'

Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesine de değinen Özel, İmamoğlu'nun tek adaylarının olduğunun altını çizdi. Özel, "Adayımızın sesinden, resminden korkuyorlar. Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A, B ve Z planı da İmamoğlu'dur. İmamoğlu milletin adayıdır. Ekrem İmamoğlu'nu alt edeceksen karşısına çıkacaksın, hodri meydan! Çık karşına. Saray'ın adamı meydana çıkmalı" dedi.

İBB iddianamesinde 'Özgür gelecek' pankartı açıldığında 'güzel günler göreceğiz, güneşli günler' göreceğiz söylemlerinin yer almasına değinen Özel, "İddianamede; 'Bunu önceden planladık. Ülkenin yönetimini değiştirip, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmayı planladıkları' yazılmış. İşte geldik buradayız. İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak. Cesareti olan çıksın karşımıza" yanıtını verdi.

Seçmen kitlesine dair de konuşan Özel, "Artık yüzde 25 değiliz, yüzde 40'a uzanan bir seçmen kitlemiz var. Bu sofrada herkese yer vardır. Hep birlikte yürüyeceğiz. Bizim yanımızda millet var" dedi.

AKP, MHP ve DEM Parti'den oluşan 3'lü heyetin İmralı'ya gitmemesine ise Özel, "Komisyon 18 toplantı yapmıştır, ancak halen kayyumlar var. İmralı'ya gitme fikri bu ortamda uygun olmamıştır. Partimizin aldığı karar yıkıcı değil, yapıcıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti ile görüşürken bizi terörist ilan etmişlerdi. Büyük bir Türkiye ittifakı bizim açımızdan önemlidir. Komisyon önerisini de dile getiren partiyiz. Komisyon 18 toplantı yapmıştır, ancak halen kayyumlar var. İmralı'ya gitme fikri bu ortamda uygun olmamıştır. Partimizin aldığı karar yıkıcı değil, yapıcıdır.

ÖZGÜR ÖZEL VE MANSUR YAVAŞ OYUNU KULLANDI

Özgür Özel konuşmasının ardından 1 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kurultayda bin 385 delegenin oy kullanması bekleniyor.

Mansur Yavaş, ise oyunu kullandıktan sonra "Ülkemiz için hayırlı olsun, oyumu da kullandım. Genel Başkanımızın da söylediği gibi muhalefette son kurultayımız olsun inşallah" mesajını verdi.

İMAMOĞLU'NDAN VİDEOLU MESAJ: BÜYÜK BİR REFORM HAMLESİNE İHTİYAÇ VAR

19 Mart'ta İBB'ye yapılan 'yolsuzluk' operasyonunda tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanan videosu yayınlanıyor. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir reform hamlesine ihtiyaç var. Bunu da biz yaparız. Ülkemiz bir yol ayrımında. Ülkemiz Meclis'ten değil Saray'dan yönetiliyor. Değişim sürecini başlattık, sonucunu da aldık. İktidar yürüyüş kurultayıdır. Değişen CHP Türkiye'nin 1. partisidir. Seçimlere kadar durmak yok. Herkese anlatalım, CHP herkesin partisidir.

CHP çözüm sürecinin yanındadır. Ama sorunun demokratik, şeffaf şekilde çözümünden yanayız.

Milyonların ümidi biziz. Milyonlar ve Türkiye CHP'ye hazır. CHP'de Türkiye'yi yönetmeye hazır.

ERDOĞAN VİDEOSUNU GÖREN AKP'Lİ İSİM SALONU TERK ETTİ

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinin anlatıldığı ve siyasi eleştirilerin yer aldığı bir video yayınlandı. CHP kurultayına davetli olan AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş video başladıktan kısa süre sonra salonu terk etti.

PANKARTLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Salonda "Şimdi İktidar Zamanı" Kurultayı’nda, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın resimlerinin olduğu “Doğru duvar yıkılmaz” pankartı dikkat çekti.

Ayrıca Özgür Özel'in selamlama yürüyüşünün ardından "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" yazılı pankart kameralara yansıdı. İmamoğlu'nun elinde meşale ile önde olduğu, tutuklu başkanların pankartta yer aldığı görüldü.