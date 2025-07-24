Özgür Özel'den ABD'li elçiye sert tepki: Bu ülke yüz yıl önce kararını verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi'nde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı kabul etti. Ziyaretin ardından basın açıklaması düzenlendi.

Özgür Özel, konuşmasına Lozan Antlaşması'nın yıl dönümüne ilişkin mesaj ile başladı. Özel, ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın "Osmanlı dönemi ve millet sistemi"ne yönelik övgülerine tepki gösterdi.

Tom Barrack’ın millet sistemi!

"BU ÜLKE 100 YIL ÖNCE KARARINI VERDİ"

Özel, "Son günlerde Türkiye siyasetinde hem de bilhassa yabancı ülkelerin Türkiye'deki büyükelçisinin ağzından dahi olur olmaz ileri geri, ağızdan çıkanı kulağın duymadığı ve duyanları her birimizi fevkalade rahatsız eden açıklamalar duyuyoruz. Doğrusunu eğrisini bilmeden, o sistemi de doğru analiz etmeyen, efendim, Türkiye'nin Osmanlı'nın millet sistemiyle yönetilmesinin uygun olacağı gibi ifadeler ya da İsrail için ulus devletlerin tehdit olduğu gibi ipe sapa gelmez değerlendirmeleri duyuyoruz" dedi.

Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülke 100 yıl önce kararını verdi. Bu ülke Cumhuriyet sistemiyle yönetilecek. Bu ülkenin çatısı Cumhuriyettir. Eşit vatandaşlığa dayalı Cumhuriyettir. Sandıkla gelenin sandıkla gitmesidir ve sandıkta eşit rekabettir."

Özel'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Bugün öğle saatlerinde AKUT'un Ankara Operasyon Merkezi'ni ziyaret ettim ve 5 AKUT gönüllüsü dün hayatını kaybetti. Eskişehir'deki orman yangınında ve 5 orman işçimiz hayatını kaybetti. Birazdan Ankara'daki cenazelere katılacağız ama artık her sene hem orman hem içindeki canlılar ve böyle kabul edilemez bir şekilde canlarımızın kaybedildiği süreçte bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

"UÇAKLARDAN TASARRUF EDİYORLAR"

Her sene aynı şeyler konuşuluyor, kışın unutuluyor. İtibardan tasarruf etmeyenler, uçak filolarından tasarruf etmeyenler Türkiye'nin orman yangınlarıyla etkin mücadele edeceği ekipmanlardan, uçaklardan tasarruf ediyorlar. Bunun tutar kabul edilir tarafı yok. Bir yas gününde olmasak, bir matem gününde olmasak, henüz cenazeler toprağa kavuşmamış olmasa çok ağır şeyler söyleyeceğim artık bu konuda. Ama bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerinin yasını, acılarını paylaşıyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun.

MB FAİZ KARARI

Şu anda yüzde 43 yaptık dedikleri faiz 19 Mart darbesi olmasaydı ya yüzde 32,5 olacaktı ya yüzde 35 olacaktı belki de 30 olacaktı. Türkiye'nin faizi, dünyada Venezuela'dan sonra en yüksek ikinci faizdir. Venezuela'da yüzde 59, Türkiye'de yüzde 43. Bizden iyisi Zimbabve arkadaşlar. Arkamızda Venezuela, önümüzde Zimbabve var.

RTÜK CEZALARINA TEPKİ

Ceza ne? Merdan Yanardağ FETÖ’ye ilişkin olarak demiş ki; ‘Siyasal İslamcı örgütlenme’ demiş. Bunun için ceza veriyorlar. ‘İktidar 15 Temmuz’da Türkiye’yi bir darbeye doğru sürükledi’ demiş. Bunun için ceza veriyorlar. Merdan Yanardağ’ın söylediği bu sözde ekran karartacak ne var? Haydi uyduruyor, ne diyordunuz bugüne kadar? Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Bu nedir? Tarihsel bir gerçekliği alenen tekrar etme suçu. 15 Temmuz darbesine bu ülkeyi AK Parti sürüklemedi de 2009 yılında kürsüye çıkıp ‘Kardeşim bunlar gün gelir en büyük kötülüğü size yaparlar’ diyen Kamer Genç mi sürükledi? O süreci Kamer Genç mi başlattı? Her seferinde tehlikenin büyüklüğüne dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi mi başlattı? Bu FETÖ denen yapıyla tarihsel husumet içinde olan bizler mi başlattık, sürükledik? Kendi başlarını belaya soktular, ondan sonra darbenin ertesi günü darbecilerin karşısında durduk diye, demokrasinin, seçilmiş Meclis’in arkasında durduk diye tebrik kuyruğuna girdiler önümüzde. Şimdi çıkmışlar bunu söyleyen Merdan Yanardağ’a ve kanalına kapatma cezası veriyorlar."