Özgür Özel'den Ali Yerlikaya'ya protokol tepkisi: Burası Babasının yeri değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarındaki protokol konuşmalarında kendisine söz hakkı verilmemesini eleştirdi.

Özel, Kütahya Dumlupınar'da yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki gösterdi. Özel, "Neymiş orada oturacakmış. Oturun Ali Bey oturun, bu sene oturun, Allah nasip ederse seneye de oturun. Sonra yerinizde yeller eser" ifadelerini kullandı.

CHP lideri protokol krizine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Bu koltukta Adalet ve Kalkınma Partili oturuyordu. Onu kaldırdı bir CHP'liyi Zekeriya Yılmaz'ı oturttu. Siz bugün Dumlupınar'daki resmi törenlerde Zekeriya Yılmaz'a da konuşma hakkı vermiyorsunuz. Milletin dediğine karşı devlet bir şey diyorsa millet sabreder sadece. Eğer devletle milleti yarıştırırsanız millet kazanır. Devletle millet çatışırsa millet kazanır. Ama günü gelince buradan partinin genel başkanı olarak söylüyorum. O gün de tekrarlarım partinin genel başkanı olarak. CHP'li belediye başkanları, CHP'li bakanlar olacak. CHP'li Cumhurbaşkanı gelecek burada konuşacak.

"BURASI BABASININ YERİ DEĞİL"

O gün başka bir partinin genel başkanı geliyorsa o da konuşacak. Biz devleti böyle yöneteceğiz. Ben gelince önce Spor Bakanı, sonra İçişleri Bakanı geliyor. Ana muhalefet partisi protokolde üçüncü sırada. Yerlikaya, çocuğunun düğününe çağırsa misafir gideyim de burası babasının yeri, evladının cemiyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin yeri.

Bayrak, İstiklal Marşı, yürek tek. Resmi törenlerin programı geldi, mahcup şekilde aradılar. 'Sayın Genel Başkanım protokol konuşmalarında sözünüz yok' dediler. 'Amasya'ya gittik vardı, Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz var. Niye yok, vali bey korkuyor. Korksun. Bakandan emir bekliyor, sorsun. Normalde buraya bakan gelmiyor biliyorsunuz.

Ben gelince önce Spor Bakanı, sonra İçişleri Bakanı geliyor. Ana muhalefet partisi protokolde üçüncü sırada. Yerlikaya, çocuğunun düğününe çağırsa misafir gideyim de burası babasının yeri, evladının cemiyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin yeri.

"OTURUN ALİ BEY OTURUN, BU SENE DE OTURUN"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı sana kendini ezdirir mi? Özel kalemlerinden şimdi arıyorlar aman genel başkan gelsin. Geleceğim geleceğim. Neymiş orada oturacakmış. Oturun Ali Bey oturun, bu sene oturun, Allah nasip ederse seneye de oturun. Sonra yerinizde yeller eser.

Devletin her protokolüne uyuyoruz. Meselenin özünü söyleyeyim size. Bunlar anket yaptırmış CHP önde çıkıyor, şimdi formülü bulmuşlar. Biz çatışmaya geçelim diyorlar. Tayyip Bey'e akıl vermişler, kavga edersek arkamızda toplanır bizimkiler. Ekonomide kötü hemen kavga etmeliyiz.

Biz ellerimizde bu bayraklarla o resmi törene gitmek, orada konuştuğumuz zaman yalanları boşa çıkacak diye bizi bir şekilde provoke etmek istiyorlar. CHP olarak öyle bir resmi törende kargaşanın tarafı olamayız. Biz bu ülkeyi kuran iradeyiz, biz olmasak o tören olmazdı.

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