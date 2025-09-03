Özgür Özel'den anlamlı hareket! Nehir Zeyrek'e eşlik etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak 9 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi sarsın bu olay sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın dostu da olan Ferdi Zeyrek'in ailesi ile yakından ilgilendi.

ÜNİVERSİTE KAYDINA EŞLİK ETTİ

Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite giriş sınavında eşlik eden Özgür Özel, üniversite kaydında da Nehir'in yanında oldu.

CHP lideri Özel, Nehir Zeyrek'in de, babası gibi mimarlık okumak istediğini açıklamıştı.

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in Yeditepe Üniversitesi’ne kayıt işlemine eşlik etti.