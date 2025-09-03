Özgür Özel'den anlamlı hareket! Nehir Zeyrek'e eşlik etti

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den anlamlı hareket! Nehir Zeyrek'e eşlik etti

CHP lideri Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite kayıt işlemleri esnasında kendisine eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak 9 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi sarsın bu olay sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın dostu da olan Ferdi Zeyrek'in ailesi ile yakından ilgilendi.

ÜNİVERSİTE KAYDINA EŞLİK ETTİ

Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in üniversite giriş sınavında eşlik eden Özgür Özel, üniversite kaydında da Nehir'in yanında oldu.

1kapak-002.jpg

CHP lideri Özel, Nehir Zeyrek'in de, babası gibi mimarlık okumak istediğini açıklamıştı.

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'in Yeditepe Üniversitesi’ne kayıt işlemine eşlik etti.

Son Haberler
Doğum kontrol hapları, direk hafızayı vuruyor! Uzmanlardan kritik uyarılar
Doğum kontrol hapları, direk hafızayı vuruyor! Uzmanlardan kritik uyarılar
Afyonkarahisar'da feci kaza! 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da feci kaza! 6 kişi yaralandı
AKİT yazarı, Gürsel Tekin'e sahip çıktı! Herkesin hesabı başka...
AKİT yazarı, Gürsel Tekin'e sahip çıktı! Herkesin hesabı başka...
Tuzun azı da çoğu kadar zararlı mı? İşin uzmanları anlattı
Tuzun azı da çoğu kadar zararlı mı? İşin uzmanları anlattı
Uğurcan Çakır'ın 3 milyon euroluk bonus maddesi ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Uğurcan Çakır'ın 3 milyon euroluk bonus maddesi ortaya çıktı! Duyanlar kulaklarına inanamadı