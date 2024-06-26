Özgür Özel'den asgari ücret çıkışı: Sokaklarda olacağız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den asgari ücret çıkışı: Sokaklarda olacağız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bakan Işıkhan’ın asgari ücrete zam yapılmayacağına ilişkin açıklamasının ardından mücadele mesajı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Asgari ücrete zam yapılmaması kararı hakkında konuşan Özel, önemli açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın asgari ücrete zam yapılmayacağı hakkındaki açıklamasının ardından, “Bugün asgari ücrete zam yapmayacaklarını açıkladılar. Asgari ücrete zam yapmayacak bir iktidarla bu alanda yapılacak bir müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir. “ ifadelerini kaydetti.

30 Haziran günü Kocaeli’nde yapılacak olan Büyük Emek Mitingi'nde, asgari ücrete zam yapmama tavrına cevap vermek için sokaklarda olacaklarını ileten Özel, “Bizim MHP'den bir farkımız şu; biz sandıkta 'muhalefet edeceğiz' diye oy toplayıp, araya bir daha sandık girmeden 180 derece taraf değiştirecek bir anlayış bizde yok. Biz milletten kavga etmek için yetki almadık. Bizim siyasetimiz en dirençli ve etkili siyasettir” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını açıklamış ve "Yeni asgari ücret için aralık ayında bir araya geleceğiz" ifadesini kaydetmişti. AKP Grup toplantısından önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan emekliye refah payının da gündemlerinde olmadığını kaydederken "Amacımız geçici refahı sağlamak değil, kalıcı refahı sağlamak. Emekliler için enflasyon farkı söz konusu. Refah payı gündemimizde yok" dedi.

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