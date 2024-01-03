Özgür Özel'den Can Atalay açıklaması. Yarınki PM toplantısını işaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda AYM kararına rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay’ı hala serbest bırakmamasına sert tepki gösterdi.

İktidara yüklenen Özel, iktidarın adalet sistemini öldürüp Türkiye’yi muz cumhuriyetine çevirdiğini söyledi. Özel, öte yandan CHP’nin Yarın toplanacak Parti Meclisinde konuyu özel gündem olarak ele alacaklarını ve bundan sonraki mücadele hatlarını belirleyeceklerini dile getirdi.

"HÜKÜMET ÜLKEYİ MUZ CUMHURİYETİNE ÇEVİRDİ"

Özgür Özel, sosyal medya hesabı X’den yaptığı açıklamada,

“Bu işbilmez hükümet, ülkemizi hukukun işlemediği, anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi.

Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz.

Yarın toplanacak Parti Meclisimizde konuyu özel gündem olarak ele alacak ve bundan sonraki mücadele hattımızı belirleyeceğiz.” İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkemenin kararını hukuka uygun görmüştü. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu.

Anayasa mahkemesi (AYM) tam 2 kez karar olarak Atalay'ın "Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "Kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "Bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlal edildiğine karar vermişti. Fakat Yargıtay, Can Atalay’ı Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına rağmen henüz serbest bırakmadı.