Özgür Özel’den Can Atalay yürüyüşüne destek. Erkan Baş ile birlikte yürüyecek

Gezi davası kapsamında tutuklanan ve Yargıtay'ın 18 yıllık hapis cezasını onayladığı Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmesi için başlattığı 'Özgürlük Yürüyüşü' için ilk adımını atan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a CHP Grup Başkanvekili ve Genel Başkan adayı Özgür Özel'den destek geldi.

“BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

Erkan Baş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaja yanıt veren Özgür Özel, "Birlikte yürüyeceğiz" dedi.

"Gezi masumdur" diyen Özgür Özel, Can Atalay ile birlikte Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Osman Kavala ve Mine Özerden'in özgür kalması çağrısı yaptı.

Özgür Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sn. Erkan Baş'ın başlattığı yürüyüşün ilk gününe Hatay milletvekillerimiz eşlik ediyor. Can Atalay'ın özgürlüğünü savunuyoruz. Birlikte yürüyeceğiz. Gezi masumdur. Can Atalay ile birlikte Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Osman Kavala ve Mine Özerden de derhal özgür kalmalıdır."