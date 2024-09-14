Özgür Özel'den canlı yayında sert cevap: Eskiden su uyur Hulusi Akar'dı, şimdi...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail askerlerinin saldırısı sonucu işgal altındaki Batı Şeria'da katledilen ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze törenine katılmak için Aydın'ın Didim ilçesine gelerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği 'özür dileme' cevabına yanıt verdi.

"VERA'DAN ÖZÜR DİLEYİN"

Erdoğan'ın Gezi direnişiyle ilgili "Çıkıp özür dilemesi gerekenler, polise saldıranlar, esnafın camını indirenlerdir. Özür dilemesi gerekenler Türk ekonomisine milyarlarca dolarlık zarar çıkaranlardır” dedi. Gezi davası kapsamında aldığı mahkumiyet nedeniyle cezaevinde tutulan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'yı hatırlattıktan sonra ise "Gezi'de birinden özür dilenecekse, Vera okula babasız başladı. Vera'dan özür dileyin. Ben kavga etmem, vatandaşın derdiyle dertlenirim. Bir kavgam varsa vatandaşın yoksulluk, işsizlik kavgasıdır." ifadelerini kullandı

"GELECEK SENE KASIM AYI SON TARİHTİR"

Kasım 2025 tarihi için erken seçim çağrısını da tekrarlayan Özel, "Nasıl 31 Mart'ta millet doğruyu gördüyse ve verdiği karardan memnunsa gelecek sene kasım ayı son tarihtir. Tayyip Bey gelsin vatandaşı rahatlatsın. En büyük hakem karar versin. Biz yeterince küfür ve hakaret duyduk. Bunlara cevap vermediğimiz için de milletimizin teveccühünü gördük bundan sonra da böyle olacak" ifadelerini kullandı.

"KİMSE KABADAYILIK TASLAMASIN"

AKP Kayseri Milletvekili ve eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın açtığı 100 bin TL'lik tazminat davasına ilişkin de konuşan Özel, şu açıklamayı yaptı:

"Şaşırmadım. Hulusi Akar'ın arkadaşlarının bedduasını aldığını, hakkını helal etmeden öldüklerini söyledim. Hulusi Akar arkasında kimseyi bulamadı. O gün 500 bin lira açıp bugün 100 bin açıyorsa zevahiri kurtarmaya çalışıyor. Çıkalım hesaplaşalım. Benim arkamda benim söylediğim sözleri bilen, onu tanıyan silah arkadaşları var ve hepsi benim şahidim olmak için mahkemeye dilekçe verdi."

İzmir'de gazetecilerin sorularını yanıtlıyorum https://t.co/eMXLf6MrFl — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 14, 2024

ÖZGÜR ÖZEL'DEN HULUSİ AKAR'IN 100 BİN LİRALIK DAVASINA CEVAP

Özgür Özel, kendisine 100 bin liralık tazminat davası açan Hulusi Akar'a da cevap verdi. Özel, "Eskiden su uyur Hulusi Akar diyorlardı. Artık akamıyor, girdiğin kabın şeklini alamıyorsun. Günün birinde silah arkadaşlarının gözünün içine bakarak vicdan muhasebesi yapacaksın." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtığını duyurmuştu.

Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Akar'ın bir program sırasında eğitim ve öğretimle ilgili düşüncelerini paylaştığı, konuşmasının bazı kesimlerce amacından saptırıldığı ve sadece bir kısmının servis edildiği belirtilmişti.

Dilekçede, Özel'in, 11 Eylül'de Akar'ın konuşmasına yönelik sarf ettiği ifadelerin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği, ağır hakaret ve iftira mahiyetinde olduğu aktarılmıştı. Bu açıklamaları nedeniyle Özel'in 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istenmişti.