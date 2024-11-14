Özgür Özel'den CHP'li belediyelere başlatılan incelemeler için açıklama

İBB ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin ardından bir incelemede Beykoz Belediyesi'ne geldi. Bu durum CHP'yi harekete geçirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde, CHP'li belediyelere başlatılan incelemeler için açıklama gerçekleştireceğini açıklamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Diyeceğimiz şudur. Biz bu gelişmeleri iktidarın yerel seçim kaybından sonra yeni anayasa tartışmasından İsrail bize saldıracak tartışmasından, Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun tartışmalarından bağımsız görmüyoruz.

Yıllardır AKP’li belediyelerin ödemediği SGK ödemelerini bizden istiyorlar.

CHP’li belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar, bazı yerlerde haciz yapmaya başladılar, bazı yerlerde etkin mali tedbirlerle bunları aştı. Temel amaç CHP'li adaylara oy veren seçmeni cezalandırmak.

Bir kez daha seçilebilmek için, gerekirse bir kentin çöplerinin toplanmamasına, bir belediyenin çalışanlarının maaş alamadığı için kirasını ödeyememesini, çocukların karınlarını doyuramamasını, bir şehirde kanalizasyon hizmetlerinin aksamasını göze alıyorum diyorlar. "Yeter ki bu belediyelere iş yapamıyorlar, kötü yönetiyorlar ülkeyi de yönetemezler diyelim, benim ülkedeki kötü yönetimime rağmen bana oy versin" bu kadar ucuz, bu kadar basit bir hesapla karşı karşıyayız.

Bakanlıklara "Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun, bulamıyorsanız da bir suç uydurun" talimatı verildiğini biliyoruz ve yaşıyoruz. Bizim belediyelerimiz hesap vermekten kaçan belediyeler değildir.

Tayyip Bey'in kendi belediyelerine CHP'li belediyelerini örnek gösterdiğini hatırlatırım.

Siz ne anlatıyorsunuz? Bütün Türkiye kent lokantalarını konuşuyor. 2 tane maske dağıtamadınız maskeleri CHP'li belediyeler dağıttı. Belediyelerimiz yaptığı dayanışma çağrısıyla vatandaşın esnaftaki borcu kapandı. Bunları yaşayan millete 'CHP belediyeciliği bilmez' diyorsunuz. Her şeyde sandığa sığınanlar, çıktık işte kantara kardeşim. Millet karar verdi. Sana yüzde 20'sini verdiler bize yüzde 65'ini yönetme yetkisi verdiler. Turizmde yüzde 90'ın üstünde belediyeler CHP'de.

Bunun devamında açıkça şunu söylemek lazım. Biz 25 yıl yönettikleri belediyelerde bir avuç azınlığa hizmet edenlerden aldık bu belediyeleri. Milletin parasını kendi çevresindeki derneklere, vakıflara aktaranlardan aldık.

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NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddiaları nedeniyle belediyelere soruşturma açılmıştı.

Daha sonra Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da "20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser" iddialarının ardından CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlattı.