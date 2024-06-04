Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye: Canı sağ olsun. Bahçeli ‘hesaplaşacağız’ demişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki konuşmasından bahsederek ''Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün kullandığı bütün ifadeleri yazan iki isimden bütün MHP'liler yaka silkiyor. Canı sağ olsun'' dedi.

''YAPTIĞINIZ HERŞEYİ AYM İPTAL ETTİ''

Konuşmasının devamında, Anayasa Mahkemesi'nin 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) bazı maddelerini iptal eden hükmüne değinen Özel, ''Tayyip bey buradan söylüyorum yaptığınız her şeyi AYM iptal etti. 270 sayfa iptal var. Memleketin nasıl bir hukuksuzlukla yöneltildiği buradan belli oluyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi denilen sistemin, kökten hukuksuz olduğunu ifade eden Özel, “Anayasa istemek için önce mevcut anayasaya uymak, yetkiyi veren milletin aklıyla alay etmemek gerekir'' dedi.

Özel, Hakkari Belediyesi’ne atanan kayyıma ilişkin, ''Belediye başkanı olacağında temiz kağıdı ver. Bir günde kayyum ata. Kayyum atama Hakkari halkının iradesine saygısızlıktır.” ifadesini kaydetti. Belediye Başkanı’nın tutuklanması halinde yerine belediye meclisinden bir başkan seçileceğini kaydeden Özel, “Kayseri bir belediye meclisi Hakkari bir belediye meclisi seçiyor. İçinizden seçemezsiniz ben atarım diyor. Valiyi atıyor. Milletin iradesine saygısı olmayanın milletin gönlünde yeri olmaz'' açıklamasını yaptı.

TAZİYE MESAJI VERDİ

Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan albay pilotlar için taziye mesajı veren Özel, ''Maalesef sabahleyin kötü bir haber aldık Kayseri'de bir eğitim uçağı düştü iki şehidimiz var, Şehitlerimize Allahtan rahmet ailelerine sabır diliyoruz'' ifadelerini kullandı.

AYKUT KAYA CHP'YE KATILDI

Özgür Özel, grup toplantısında yeni partililere rozetlerini taktı. Partisinden istifa eden eski İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya da CHP'ye katıldı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef almıştı.

“MHP'nin herhangi bir milletvekilini terörle ilişkilendirmek, yumuşama pozları veren bir zatın edepsiz beyanatıdır. CHP başkanı terör ve terörist görmek hususunda merakta ise yanı başında vazo gibi tuttuğu DEM'li bölücülere bakması en doğal tercih olacak. Bize üslup uyarısı yapan kişinin önce kendi ağzını yıkaması tavsiyemdir.” ifadelerini kaydeden Bahçeli, “Yargıya intikal etmiş bir cinayetin Ülkü Ocakları’na suçu atanların sırtı sıvazlandı.” dedi.

Bahçeli, verilemeyecek bir hesaplarının olmadığını iletirken, “Dostumuzu da düşmanımızı da tebrik ederiz. Hesaplaşmaya hazırız. Hesap soracak yüreğe de sahip olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.