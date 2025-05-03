Özgür Özel’den duygulandıran Sırrı Süreyya Önder paylaşımı!

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Özgür Özel’den duygulandıran Sırrı Süreyya Önder paylaşımı!

CHP lideri Özgür Özel, çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder ile ilgili paylaşımda bulundu.

CHP lideri Özel'in yaptığı paylaşım şu şekilde,

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Suçsuz yere hapislere atılsa da zulümler görse de ömrünü barış yolunda harcadığına şahidiz.

Türkiye’nin birliği ve kardeşliği için verdiği mücadeleyi başarıya ulaştırmak, hepimizin ona borcudur.

Ülkemizin başı sağolsun."

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