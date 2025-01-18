Özgür Özel’den Erdoğan'a çağrı: İktidarı devretmeye hazırlan!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel, Gezi davası nedeniyle 999 gündür cezaevinde tutulan Mine Özerden ve Çiğdem Mater’e yaptığı ziyaretten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından kullandığı "Turpun büyüğü heybede" sözüne yanıt veren Özel, şunları söyledi:

“Siyasi mafyalığa soyunmuş durumda. Bizi tehdit ediyor” deyip “Turplar büyüklüklerine göre bakılıyor ve büyüdükçe endişe artıyorsa turpun büyüğü sandıkta. Korkmuyorsan sandığa gel. Biz CHP olarak, olmamız gereken her yerdeyiz. Dünyanın en büyük barosunun arkasındayız. Mücadelenin bir bütün olarak verilmesi gerektiğinin farkındayız. CHP hem kararlı, hem güçlü, hem de milletin kendine verdiği vazifenin farkında” şeklinde konuştu.

‘OYUNA DA GELMEYECEĞİZ’

Gezi davasında yaşanan hukuksuzlukları anımsatan Özel, oyuna gelmeyeceklerini ancak oyuna gelmeme oyununa da gelmeyeceklerini belirtti.

Özgür Özel, ”Sen benim ne demek istediğimi anladın. İçerideki arkadaşlarımızın moralleri ve sağlıkları çok iyi. İçeriye girerken ki gibi dimdik çıkacaklarından eminiz. Gezi davası, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalar gereği uymak zorunda olduğu AİHM kararlarına göre de, AYM kararlarına göre de, milletin vicdanına göre de hukuksuzdur. Bizim yerimize içeride yatmaktadırlar. Geziyi destekleyen on milyonlarca kadın adına burada iki kadın yatıyor. Tayfun Kahraman parti üyesi, benim adıma yatıyor."

‘İKTİDARI DEVRETMEYE HAZIRLANSIN’

Konuşmasını Erdoğan'a seslenerek tamamlayan Özel, Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan beş isme de sahip çıktıklarını ifade etti. Kendisinin de Gezi Parkı’nda olduğunu belirten Özel, dava kapsamında tutuklu bulunan isimlerin şiddetle hiçbir ilgisi olmadığını dile getirerek, “Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olmak yerine demokrasisi sıfırlanan bir ülke olması ne zarar veriyor bir de onu hesaplayın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözünü anımsatan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a atıfla “Türkiye’nin de bir kişiden büyük olduğunu söylemek lazım” şeklinde konuştu.

“O kadar da uzun boylu değil” diyen Özel, “Artık bambaşka bir sürecin içindeyiz ve o süreç bu kötülükten Türkiye'yi kurtarma sürecidir” sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidara devretmeye hazırlanması gerektiğin ifade etti.