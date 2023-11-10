Özgür Özel'den Erdoğan'a sert yanıt. Erdoğan Yargıtay'a destek vermişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yaptı.

“BİR KALKIŞMAYLA KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZ ANLAŞILIYOR”

"Cumhurbaşkanının dün uçakta kullandığı ve bugün sabah 10'a kadar ambargolu olan ifadeler bir yargı kriziydi" diyen Özel, "Ama bugün sabah 10'da Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını duyduktan sonra bunun Erdoğan liderliğinde anayasal rejimin ortadan kaldırılması ve bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

"ANAYASAYI SAYMAZSAN BİZ DE SENİ SAYMAYIZ"

Özel, Cumhurbaşkanı'na "Millet sana oy verdi. Bu Anayasa sayesinde görev yapıyorsun. Ama 'milletin anayasasının bir başka maddesi benim için yoktur' diyorsun. Seni yok hükmünde kabul edilmeni istemiyorsan bu anayasaya sahip çık. Sahip çıkmazsan sen de yok hükmündesin. Biz de sana yetki sorumluluk veren maddeyi saymayız" diyerek seslendi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan'ın dün Özbekistan dönüşü uçakta yaptığı ancak bugün servis edilen röportajında yargıda baş gösteren kriz için "Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. AYM, Yargıtay'ın attığı adımı hafife alamaz, almamalı" açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, "Anayasa yapma yetkisi Yüce Meclisimizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş Meclisin bu mutlak yetkisine el uzatamaz" ifadelerini kullandı.