Özgür Özel'den ezberleri yerle bir eden hamle! Partililerin ağzını bıçak açmıyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 22'nci Olağanüstü Kurultayı öncesi, şaşırtan bir hamle geldi. Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefonla arayarak, Kurultay'a davet ettiği aktarıldı.

CHP KAYNAKLARINDAN SIZDI

CHP Genel Merkezi'nden alınan bilgiye göre, partisinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı için hazırlıklarını sürdüren Özgür Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile bir telefon görüşmesi yaptı. Özel'in önceki 3 genel başkanı da Kurultay Salonu'na davet etti.

KURULTAY YARIN BAŞLIYOR

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Bin 127 kayıtlı delegenin oy kullanabileceği olağanüstü kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı start verecek. Kurultayda, önce kurultay başkanlık kurulu seçimi gerçekleşecek. Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşmasının ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri hakkında güven oylaması yapacak. Bunun ardından genel başkan, PM üyeleri ve YDK üyeleri için ayrı ayı seçim düzenleyecek.

NE OLMUŞTU?

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 4 kurultay delegesinin CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'na yönelik açtığı "yok hükmünde olduğunun tespiti (mutlak butlan), iptali" ve "tedbir kararının istenmesi” talebiyle açtığı dava dosyaları birleştirilmişti. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugün 4. duruşması 15 Eylül'de gerçekleşti.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada karar çıktı. Duruşma 'tedbirsiz' 24 Ekim(2025)'e ertelendi.

Ayrıca mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin istenmesine ve İstanbul il kongresinde seçime katılan, katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar verdi.