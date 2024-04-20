Özgür Özel’den flaş 'erken seçim' açıklaması: Akdi bozmak demektir!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Özel, erken seçim konusuna da değindi.

Özel, olası erken seçim çağrısına kapıyı kapatarak, oylarını kalıcılaştırmaları gerektiğini söyledi. Özel, erken seçim çağrısı yapmanın seçmenle akdi bozmak anlamına geleceğini belirtti.

"AK PARTİLİ'DEN DE MHP'LİDEN DE OY İSTEDİM"

Özel, "Sayın Erdoğan, her konuşmasında özenle 4 yıllık seçimsiz bir dönemin altını çizmektedir. Ben bunun bir yerel seçim olduğunun, sarı kart gösterilmesi gerektiğini, bu seçimin genel sonuçlar doğurmayacağını ama genele mesaj vereceğini, ses duyuracağını söyleyip AK Partili'den de MHP'liden de oy istedim" diye konuştu.

"SEÇMENLE KURDUĞUMUZ AKDİ BOZMAK DEMEK"

Özel, ayrıca, "Bu teveccüh görüldü. Bu seçmene seçimden sonra bu bir yerel seçim deyip erken seçim çağrısı yapmak bu seçmenle kurduğumuz akdi bozmak demektir" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERİN 3'ER, 6'ŞAR AYLIK VE BİRER YILLIK KARNELERİNİ PAYLAŞACAĞIZ"

Belediyelere de değinen Özel, "Bundan sonra ölçme-değerlendirmeyi siyasetimizin odak noktası haline getireceğiz. Belediyelerin 3'er, 6'şar aylık ve birer yıllık karnelerini ölçme-değerlendirme yöntemiyle çıkarıp, sizinle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.