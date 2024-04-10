Özgür Özel’den Gazze temalı bayram mesajı

Ramazan Bayramının gelmesi ile siyasi parti liderleri bayram namazının ardından bayram tebriğinde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa’da kıldı. Namaz çıkışı sonrasında gazeteciler aracılığı ile bayram tebriğinde bulundu.

Sosyal medya hesabından da bayram paylaşımı yapan Özgür Özel, mesajında Gazze ve Filistin başta olmak üzere barış mesajında bulundu. Özel’in paylaşımı şu şekilde:

“Ramazan Bayramı'nın başta Gazze ve Filistin olmak üzere tüm İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya adalet, huzur, barış ve sağlık getirmesini, güzelliklere ve yeni başlangıçlara vesile olmasını diliyorum.

Ramazan Bayramı kutlu olsun!”