CHP “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin 75'incisi bugün Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı.

AKP'nin yönetiminde olan Kayseri'de Miting öncesi şehirde asılan afişler dün akşam zabıta ekiplerince toplatıldı.

ÖZEL'DEN 'GİZLİ TANIK' İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanına içinde 25 milyon imzanın olduğu TIR'la giriş yaptı. Özgür Özel, konuşmasında İBB davasında isim vererek gizli tanık Ahmet Taşçı'nın çekildiğini söyledi. Özel, "İlk kez Kayseri meydanına bomba gibi bir haber paylaşacağım. Bütün Türkiye'ye bir bilgi vereceğim. Gizli tanıklardan Ahmet Taşçı dilekçe vermiş, 'Ben piyasadan duyduklarımı anlattım, ifadelerimle birini tutukladılar, anlattıklarımı yalan yanlış anlatmışlar. Gizli tanıklıktan çekilmek istiyorum' demiş" dedi.

'MECLİS BUNDAN SONRA SOKAKTADIR, MEYDANDADIR'

Özgür Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

Kayseri AKP'nin kalesidir. Bunu diyenler bu meydanı görsünler. Artık o kale siyaseti bitmiştir. Kayseri kimsenin kalesi değildir. Kayseri milletin kalesidir.

Bütçe görüşmeleri için ilk gün ben de oradaydım. İlk günden 2 nokta 7 trilyon açık veren. 16 bin 800 lira sefalet maaşı veren, emekliyi görmeyen, 22 bin lira asgari ücretle açlık sınırının altında emekçiyi ezen onun sesini duymayan, ne çiftçiyi ne esnafı, ne gençleri görmeyen duymayan bir bütçe getirmişler.

Milletin bütçe hakkını elinden alıp bir avuç zengine bütçe yapmaya, onların vergilerini affetmeye, onlara teşvik vermeye ama milleti görmemeye ant içmiş bir bütçe var. O gün dedim ki eğer bu bütçe böyleyse, milleti görmüyor, sokağı duymuyorsa ve insanların beklentilerini karşılamıyorsa, yani millet Meclis'te değilse Meclis bundan sonra sokaktadır, meydandadır.

'ASGARİ ÜCRET 39 BİN TL OLMALIDIR'

Enflasyonda Avrupa'da birincisiyiz. Türkiye'de kırmızı et 21 dolar. Dünyada kırmızı et ortalaması 7 dolar. Almanya'da Hans 7 dolara kırmızı et alırken asgari ücreti 2 bin 100 euro. 440 euroya ise bizim Hasan amca asgari ücret maaş alıyor. Asgari ücret AKP döneminde 5 çeyrek altın kaybetti.

Gecenin bir yarısında pazardaki çöpten yemek toplattıranlara yazıklar olsun. Asgari ücret çok düşüktür. İş verene sosyal prim desteği verilmeli. Küçük esnafa 10 bin lira destek verilmelidir. Asgari ücret 39 bin TL olmalıdır. Verenin de alanında yüzü gülmelidir. Devlet asgari ücretlinin arkasından çekilip, patronun insafına bırakılmamalıdır. Bakan evlatlarının dönemi bitecek. vatan evlatlarının dönemi başlayacak.

'ERDOĞAN DEVLETİ ŞİRKET GİBİ YÖNETTİ'

Kayseri'nin çiftçileri de dertli. Çiftçi sayısı azalıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarım için 'eksi 12.7 büyüdü' diyor. O yanlıştır eksi 12.7 küçüldü. Bu ülkede çiftçinin esas sorunu devletin arkasından çekilmesidir. Çiftçi bütçede hakkını alamıyor. Kayseri meydanından sesleniyorum; CHP hem işçinin hem emekçinin hem de çiftçinin arkasında duracak. Çiftçiye ucuz mazot vereceğiz.

Bu ülkede gazeteciler, belediye başkanları, akademisyenler, hakkını arayan işçiler ve CHP mitinglerinde itirazını yükselten gençler hapiste. Fatih Altaylı'nın da Ekrem başkanını da içeride tutanlara hesabını bu millet soracak.

Erdoğan'ın hakkını vermek lazım. Erdoğan, 'Ben devleti şirket gibi yöneteceğim' dedi. Hakkı var şirket gibi yönetti. Kabinesindeki isimlerin şirketleri çıktı. AKP'nin kara düzeninde servetin bölüşü bu şekildedir. AKP'nin kara düzeninde hak ve hukuk yoktur. Bu kara düzeni yıkacağız.

'CANLI YAYINA GELİN, DURUŞMAYI CANLI YAYINA VERİN'

102 arkadaşımız tutuksuz yargılanmalı. Saray'ın yargı kolları başkanına da soruyorum, sen herşeyi göze aldıysan bende aldım, hodri meydan. Bir adım bile geri adım atmayız. Millete diz çöktürmeyiz.

'560 milyar yolsuzluk' dediler ispatlayamadılar. İddianameye bile koyamadılar, yalan olduğunu itiraf ettiler. Çanta çanta paralar var dediler iddianamede jammer çıktı. Bunlar ispatlanmıyorsa kul hakkı yemek değil de nedir?

Erdoğan 'bir aya ihtiyaç var, insan içine çıkamayacaklar' demişti. İşte buradayım Kayseri'deyim. Canlı yayına gelin, duruşmayı canlı yayına verin. Bu AK toros çetesini dağıtacaksın.

MEŞE VE İLKE'DEN SONRA AHMET TAŞÇI İDDİASI

19 Mart'ta 'Meşe' diye tanıdıkları gizli tanığın ifadeleri ile tutukladılar. İddianame çıktı yerine İlke geldi. Tiyatroda ve futbolda oyuncu değişir, ancak adalette gizli tanık değişir mi! Meşe öldü, İlke geldi. İlke açıklama yapmış, 'bütün tanıklıklarımdan vazgeçiyorum' demiş.

Şimdi 9 Mart'a gün veriyorlar. Dün tenzip zaptında 12,5 yıl yargılama süreceği belirtiliyor. 12,5 yılda kim öle kim kala! 'Ben bunların adayını çıkarmayacağım' diyorlar. Karşında bu milleti bulacaksın, buna papuç bırakmayacağız.

İlk kez Kayseri meydanına bomba gibi bir haber paylaşacağım. Bütün Türkiye'ye bir bilgi vereceğim. Gizli tanıklardan Ahmet Taşçı dilekçe vermiş, 'Ben piyasadan duyduklarımı anlattım, ifadelerimle birini tutukladılar, anlattıklarımı yalan yanlış anlatmışlar. Gizli tanıklıktan çekilmek istiyorum' demiş.