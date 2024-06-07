Özgür Özel’den iktidara isyan. ‘Ölüm fermanıdır’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan Toprak Mahsulleri Ofisi 2024 hububat alım fiyatlarına tepki gösterdi. Yaptığı paylaşımda, “Bu üreticinin ölüm fermanıdır” ifadesini kullanan Özel, buğdayın kilogram fiyatının en az 15 lira olması gerektiğini vurgulayarak iktidara çağrı yaptı.

Özel, "AKP hükümetinin ve Tarım Bakanlığı’nın çiftçilerin alın terini, emeğini yok saydığını belirtirken Açıklanan hububat fiyatı, maliyetin bile altında kalmıştır, buğdayın kilogram fiyatı en az 15 TL olarak güncellenmelidir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 Hububat Alım Fiyatları’na ilişkin açıklama gerçekleştirmişti. 2024 yılında mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirlenmişti.