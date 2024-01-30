Özgür Özel’den ilk ‘İzmir’ yorumu: ‘Değişim nerede’ diyenler İzmir’e baksınlar

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel’den ilk ‘İzmir’ yorumu: ‘Değişim nerede’ diyenler İzmir’e baksınlar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir adaylarının belirlendiği PM toplantısı çıkışında gazetecilere "Değişim nerede diyenler İzmir’e baksınlar" dedi.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere günler kala CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve 30 ilçedeki belediye başkan adayları belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak mevcut başkan Tunç Soyer’in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den İzmir’de belediye başkan adaylarının netleşmesi sonrası ilk değerlendirme geldi.

Gazeteci Saliha Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel’in, “Değişim nerede diyenler İzmir’e baksınlar” dediğini aktardı.

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