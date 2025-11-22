İmralı Adası’na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek üç isim belli oldu. AKP, İmralı Cezaevi’ne gidecek heyet için Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın ismini bildirilirken, DEM Parti’den Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız İmralı’ya gidecek.

CHP lideri Özgür Özel, bugün “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 72’ncisinin gerçekleştiği Zonguldak'ta CHP'nin İmralı'ya gitmemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

'CHP KİMSENİN PLANINA UYMAK ZORUNDA DEĞİLDİR'

Özgür Özel, 'İmralı’ya gidene saygımız var. Erdoğan istiyor diye kimsenin vargonu olmayız. Kurucu iradeyiz, siyasetimizi kendimiz kurarız. CHP çözümü savunur, kimsenin planına uymak zorunda değildir' sözlerini sarf etti.

Özel, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

'Dün Mecliste bir oylama yapıldı. Takip ettiniz. Türkiye'de bütün dikkatleri oraya topladılar. AK Parti ile birlikte iki parti şimdi İmralı Adası'na gidecek. Abdullah Öcalan'ı ziyaret edecek. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu komisyona girerken çok tartışmalar oldu. Ne sözler söylediler. Ne dedik? Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Bizim içinde olduğumuz değil olmadığımız komisyondan korkun dedik. Sordum. O zaman miting meydanlarında sordum. Bize güveniyor musunuz? Dediler evet. Şimdi bir daha soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne güveniyor musunuz? Evet. İşte bu Cumhuriyet Halk Partisi birileri Kürt sorunu yoktur, Kürt yoktur hatta Kürtlerin varlığını inkar ederken olur olmaz laflarla Allah muhafaza "en iyi Kürt ölü Kürt" gibi lafları kullanan birileri şimdi gelmiş Kürt sorununu çözmek için İmralı Adası'na ya gidilecekmiş ya gidilecekmiş. Biz Dem Parti ile görüşürken bayramlaştık diye, selamlaştık diye bize terörist diyenler şimdi bizi bir şeye zorlamaya çalışıyorlar.

Biz Kürt sorununun varlığını cesaretle söyledik, söylemeye devam ederiz. Demokrasilerde sorunlar demokrasilerde sorunlar demokratikleşerek çözülür. Sorun üstüne kararlılıkla giderek çözülür. Asla ve asla zorlamalarla, tartışmalarla bu şekilde çözülmez. Bu bugün belediyelerde kayyumlar durmaktadır. Siyasi tutuklular 10 yıldır hapistedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 16 belediye başkanı hapistedir. Evlatlar, çocuklar, kadınlar zulüm görmektedir.

Kürt'ün gencinin de Türk'ün gencinin de büyük sorunlarına Meclis duyarsızdır. Biz meseleyi asla ve asla hiçbir şekilde engelleyerek, barışın gelmesini engelleyerek, Kürt sorununun çözülmesini engelleyerek, terörün bitmesini engelleyerek bir tutum takınacak değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi ilk gün durduğu yerdedir.

Doğruların, demokrasinin, sorunun çözümünün arkasındadır. Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planladığı planın parçası olmak zorunda değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin barışının kardeşliğinin güvencesidir. Tüm Kürt kardeşlerimi, tüm Türkler gibi, bu ülkede farklı etnisiteden yaşayan herkes gibi yürekten kucaklıyorum.

'VAGON GİBİ TAYYİP BEY'İN PEŞİNDEN GİTMEYİZ'

Onların derdi derdimizdir. Sorunu sorunumuzdur. Gelecek hep birlikte hepimizindir. Türkiye birdir, bütündür, başaracaktır. Kardeşliği de kuracağız, zenginliği de hep birlikte getireceğiz. Alevisiyle, Sünnisiyle Kürtüyle, Türküyle bu ülkenin tüm insanlarını kalpten, yürekten selamlıyoruz.

Ne sözümüzden döneriz ne başladığımız işi yarım bırakırız ne de birilerinin peşine takılıp vagon gibi Tayyip Bey ne diyorsa onun peşine gideriz. Gidene de saygımız var. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ni dediğini yapar ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne günü geldiğinde onların dediğini yapar diyenler şunu görsünler kurucu partiyiz. Kurucu iradeyiz. Siyasetimizi kendimiz kurarız. Hesabı da millete sadece kendimiz veririz.'

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

'Buradan Tayyip Bey'e açık çağrımızı tekrarlıyorum' diyen Özel, 'Biz kendimize, Ekrem Başkanımıza arkadaşlarımıza güveniyoruz. Sen de savcılarına güveniyorsan, tel tel dökülen iddianameye güveniyorsan TRT'den canlı yayın istiyoruz. İftiraları milletimiz önünde çürüteceğiz. Bugün de dünyanın en temiz ve çalışkan adamı Mansur Yavaş'a kara çalmaya çalışıyorlar. Belediyenin parasıyla ODTÜ'lü öğrencilere battaniye, sıcak çorba yollamak suçsa Mansur Yavaş'ın suçu olsun bütün CHP'lilerin suçu.

Bunu suç gören anlayıştan bu ülkeyi kurtarmak hepimizin boynunun borcu. Günü gelince Erdoğan'ı ama Ekrem Başkan ama Mansur Başkan yenecek bir tane CHP'li kalsak o çıkacak seni yenecek, kurtulamayacaksın' dedi.