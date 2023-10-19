Özgür Özel’den ittifak açıklaması 'İttifak olanaklarını zorlamaya hazırız'

İsrail’in Gazze saldırısını kınadı

Özel, toplantının başında İsrail’in Gazze’de bir hastaneye düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirtti. Özel, “İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısı, 500’ü aşkın kişinin yaşamını yitirmesi, 17 Ekim gecesinden beri hepimizi yasa boğdu. 3 günlük yas ilanını bu anlamda doğru buluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yayınlanan ortak bildiriyi önemsiyoruz, kıymetli buluyoruz. Hem Hamas’ın terörünü hem de yine sivil ölümlere sebebiyet veren İsrail’in yapmış olduğu devlet terörünü kınıyoruz. Sivil ölümlerine hem Türkiye’den hem dünyadan yeterince ses çıkmadığını ve uluslararası örgütlerin bu konuda gerekli reaksiyonu, gerekli sertlikte göstermediğini değerlendiriyoruz.” dedi.

Özel, Filistin meselesinde Türkiye solunun ve CHP’nin tarihsel bir net tutumu olduğunu vurguladı. Özel, “Ne zaman İsrail- Filistin arasında bir diplomatik arabuluculuğa ihtiyaç duyulsa ilk akla gelen ülke; Türkiye’dir. Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde sorunun çözümü için Mısır’ı adres gösteriyor olması, aslında bu konuda Türkiye’nin nasıl mevzi ve güven kaybettiği, nasıl ilişkileri aşındırdığını bir kez daha ortaya koyuyor” diye konuştu.

Parti yönetiminde değişim vaadi

Özel, kurultayda parti yönetiminin nasıl şekilleneceği ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Özel, Parti Meclisi’nin (PM) örgütü temsil etmesi gerektiğini, coğrafi ve mesleki dağılıma önem verdiklerini söyledi. Özel, “PM üye sayısının 100’den oluşmasını, her ilin bir üyeyle temsil edilmesini istiyoruz. 6 Kasım’da kimin genel başkan olacağına delegeler karar verir. Kazanılmış hava yaratılması delegelere saygısızlık. Güçlü genel sekreterlik istiyoruz. Merkez yönetim kuruluna baktığınızda, bir gölge kabine göreceksiniz. Bizim muhalefet alanında boş bıraktığımız bir alan görmeyeceksiniz. Her alanın karşısında, o alanda yetkin bir çizgide göreceksiniz.” dedi.

Özel, belediye başkan adaylarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise şunları söyledi: “Mansur Yavaş’ın, Ekrem İmamoğlu’nun adayına itiraz edecek durumda değiliz. Belediye başkanlarının hangi yöntemle belirleneceği PM’nin yetkisinde, temel kriter olarak da vatandaş memnuniyetidir. Anket, sahadan gelen raporlar, örgütün değerlendirmeleri temel hareketimiz olacak.”

İttifak olanaklarını zorlayacağız

Özel, İYİ Parti ile tekrar ittifak yapma ihtimali ve Meral Akşener’in CHP’ye yönelik eleştirilerine ilişkin de konuştu. Özel, “CHP’nin ittifak kapasitesinde bir aşınma olduğunu kabul etmemiz lazım. İttifak potansiyelimizde iki taraflı bir gerileme var. Yeni genel başkan ve yönetim seçimi, ittifak için yeni bir alan açar, yeniden bir müzakere imkanı yaratır. Bu alanı sonuna kadar zorlayacağız. Toplumsal ittifakın yeniden bir güven kazanımıyla olacağını biliyoruz. Bir değişimin heyecan yaratacağını düşünüyoruz. Bir lider ve kadro değişimi olursa, CHP istediği heyecanı yeniden yaşayacak. Tarih boyunca değişimler heyecan yaratmıştır, ittifaksız kazanabilme olanağı, anca değişimle mümkündür. 6 Kasım’dan sonra tüm ittifak olanaklarını zorlamaya hazırız. İttifak olmayan yerlerde çok iddialı kampanya yürütmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Kurultayda imza rekabeti

Özel, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için milletvekillerinden 91 imza toplandığı iddiası ile milletvekillerinin imza ile parti geleneklerini WhatsApp üzerinden tartışmasının kamuoyuna yansıması ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Milletvekili grubumuzdan imza toplanması geleneklerimizde var. Genel Kurul’da imza toplanması yok. Bir iç rekabetin Genel Kurul salonuna taşınması kadar hepimizi rahatsız eden bir şey yok. Ben bir rakam vermeyeceğim ama beklenenin çok üzerinde imza alacağımız ve tahminlerin üzerinde çok bir destek alacağımızı görüyoruz. Kurultayı kazanacağız. Çoğunluk değişimden yana.”