Özgür Özel'den kayyum açıklaması. İktidarı topa tuttu

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Özgür Özel'den kayyum açıklaması. İktidarı topa tuttu

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Ovacık ve Tunceli Belediyeleri'ne yönelik alınan kayyum kararına sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından Ovacık ve Tunceli Belediyelerine kayyum atanması üzerine açıklama yaptı.

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Özgür Özel açıklamasında,

"Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır.

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Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır. Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler... İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur. Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye’nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz" dedi.

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