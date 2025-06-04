Özgür Özel’den kayyum iddialarına olay yanıt!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultay davasının iddianamesinin kabul edilmesi sonrası 30 Haziran’da görülecek duruşma öncesi kayyum iddialarına ilişkin Deniz Zeyrek’e konuştu. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki iddianameyi okuduğuna dikkat çeken Özel, “hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı. Özel, “MASAK raporunu da inceledim. Raporda iddiaları kanıtlayan parasal bir bağ bulunamadığı belirtilmiş” dedi.

ÖZEL KAYYUM İDDİALARINA YANIT VERDİ

CHP’nin kurultay davası 30 Haziran’da görülecek. Ancak kurultaya dair yandaş medya tarafından ‘mutlak butlan’ kararının çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geleceğini iddia etti. Kayyum iddialarına ise CHP kanadından ilk açıklama Özgür Özel’den geldi.

ÖZEL: RAPORDA HİÇBİR ŞEY YOK

CHP lideri Özgür Özel, ünlü yazar Deniz Zeyrek’e konuştu. Zeyrek’in sorusuna Özel, Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki iddianameyi okuduğuna dikkat çekerek, “hiçbir şey yok” dedi ve sözlerini “MASAK raporunu da inceledim. Raporda iddiaları kanıtlayan parasal bir bağ bulunamadığı belirtilmiş” şeklinde sürdürdü.

Özgür Özel’in Zeyrek görüşmesi öncesi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun dikkat çektiği bir noktayı da aktardı. Zeyrek, “Buna göre ceza davası sonuçlanmadan hukuk mahkemesinin davayı sonuçlandırması imkânsız. Zira hukuk mahkemesi değerlendirmesini ceza mahkemesinden çıkacak karara göre verecek.TBMM kulisinde karşılaştığımız Tanrıkulu’na bu detayı sorduk.Tanrıkulu, “Ceza davası sanıkların lehine sonuçlanırsa hukuk davasının hiçbir zemini kalmaz. Yerel mahkemede dava sonuçlandıktan sonra temyiz aşamaları var. Temyiz sonuçlanana kadar CHP kendi olağan kongre sürecini tamamlar ve olağan kongresini yapar” dedi.” şeklinde aktardı.

NE YAPACAKLAR; O BELEDİYELERE KAYYUM MU ATAYACAKLAR?

Özel’e “mutlak butlan” kararı alınması halinde kendileri tarafından belirlenen belediye başkanlarıyla meclis üyelerinin de tartışmalı hale geleceğini söyleyen Zeyrek’e Özel şu cevabı verdi:

“Özel, gülerek “Ne yapacaklar; o belediyelere kayyum mu atayacaklar? Yoksa seçimleri mi yenileyecekler? Seçimleri yenilerlerse bütün Türkiye’de mi yenileyecekler yoksa sadece CHP’nin kazandığı yerlerde mi yenileyecekler?” sorularını sıraladı.”