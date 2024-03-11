Özgür Özel’den Kent Lokantası açıklaması. 'Utanç 22 yıllık iktidarın, gurur Ekrem Başkan’ındır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Küçükçekmece Ayamama-Kaynarca Yağmur Suyu Tüneli ile Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Kazı Başlama Töreni’nde konuştu.

İmamoğlu ve rakibi Kurum arasındaki Kent Lokantaları polemiğine değinen Özel, “O kuyrukta bir onur, bir gurur, bir de utanç var. Emin olun o kuyruğun utancı, bu yoksulluğu yok etmeyen 22 yıllık iktidarınındır. Orada yemeğini yiyen, karnını doyuranların onuru da gururu da sana ve ekibinedir başkanım” dedi.

“Bu süreçte ben, AK Partili hemşehrilerimin de çok şikâyetçi olduğunu düşünüyorum” diyen İmamoğlu da Cumhur İttifakı seçmenlerine, “Bu Ramazan ayında, bu Ramazan ağzıyla, bu güzel günde size bu sözü veriyorum. Göreceksiniz; 5 yıl sonra AK Partili hemşerilerim, vermeyen de ‘Tüh ben niye vermedim’ diye üzülecek. Üzülmek istemiyorsanız, bize oy verin” sözleriyle seslendi.

"BU DİLİ TERK ETMEYE DAVET EDİYORUM"

Özgür Özel, "Ramazan'ın siyasete de güzel ahlakının, güzel dilinin sirayet etmesini bekliyoruz. Bu konudaki özenli tutumumuzu biz sürdüreceğiz. Birileri hakaret ediyor, iftira ediyorlar, seçmene şantaj yapıyorlar. Vatandaşa, vatandaşın tercihleri üzerinden hakaret ediyorlar. Biz bu kavgaların dışında duruyoruz. Kavga yapacaksak emeklinin, emekçinin, esnafın, çiftçinin talepleri üzerinden bir kavga yapıyoruz ve temiz bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Buradan iktidar partisinin ve ittifak ortaklarının liderlerinin de Ramazanını kutluyorum. Artık Türkiye'ye yakışmayan, hiçbirimize yakışmayan bu dili terk etmeye davet ediyorum" dedi.

"YAĞMUR FAZLA YAĞDI DİYE İNSANLARIN ÖLMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Özel, "Yerin altından kocaman bir tünel açarak adeta yağmur suyunu atık sudan ayırmak... Buradaki bu taşkınları bitirecek olması gerçekten çok önemli. 2024 yılına bu işin kalmış olması gerçekten hayret verici. Bir su baskınında; ben kendim eczanede çok paspas yaptım. Tam paspası yaparsın biri içeri gelir çamur olur. O bile insana dokunur. Şu görüntülerde, dükkanların insan boyunca çamurla, suyla kaplanması o kıt kanaat dükkandan geçimini sağlayan esnaf için ne demek? Evlerin bodrum katlarını su basması… 2024 yılında yağmur biraz fazla yağdı diye insanların ölmesi kabul edilebilecek bir iş değil. Ben Ekrem Başkan'ın o İSKİ'ye özel teşekkür etti, ben de hem İSKİ'nin genel müdürüne hem genel sekreterimize bu süreçte yaptıkları için ayrıca teşekkür etmek isterim" ifadelerini kullandı.