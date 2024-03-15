Özel’den Erdoğan’a ‘deste deste para’ yanıtı: 2019’daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Isparta’da halk buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmasında, CHP’li isimlere başlatılan ‘para sayma’ soruşturmasına değinen Özel, bu soruşturma üzerinden partilerini hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yanıt verdi.

Özel, görüntülerin 2019 yılından olduğunu belirterek, “Diyorlar ki bir iki ay önce oldu.. Ne yapmışız; İstanbul il binasını satın alıyoruz, adam kapora istemiş, kaporanın sayıldığı yerin bürosu avukatı AK Partili. Avukat görüntüleri almış, sonra demiş ki bu görüntüleri para karşılığı size vereyim. Demişiz ki hiçbir çekinecek şeyimiz yok. Paranın geldiği yer belli verildiği yer belli alınan bina belli. Daha bugün diyor ki (Erdoğan) ‘Bu ittifak birkaç ay önce balya balya paralar topluyor’ diyor.

Ey Recep Tayyip Erdoğan 2019’daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan vay senin haline. Yalan videoların Cumhurbaşkanısın sen” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında iktidarı ekonomi politikaları üzerinden hedef alan Özel, emeklilerin enflasyonun çok altında kalan aylıkları eleştirdi. Hükümetin her şeye para bulunduğunu ancak emekliye para bulunamadığını ifade eden Özel, “4 gençten üçü bavulları kafasında toplamış. Asıl beka sorunu bu” diye konuştu.

Partisinin Isparta adayı Atakan Yazgan için seçmenden oy isteyen Özel, “Biz Isparta ittifakıyız. Türkiye ittifakıyız. Atakan Yazgan kazanacak, Isparta kazanacak” dedi.