Özgür Özel’den Lütfü Savaş açıklaması: Alternatif bulamadık

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak yeniden Lütfü Savaş’ı göstermesi vatandaşların tepkisine yol açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve bir açıklama gerçekleştirdi.

CHP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için adaylarını belirledi ve kararı eleştiri oklarının hedefi oldu. Lütfü Savaş’ın tekrar Hatay Büyükşehir Başkan Adayı olarak gösterilmesi ve Yılmaz Büyükerşen’in aday gösterilmemesi vatandaşların tepkisini çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konu hakkında açıklama yaptı.

“BAŞKA BİR İSİM KOYDUĞUMUZDA KAYBEDİYORUZ”

Özgür Özel, Lütfü Savaş’ın tekrar aday gösterilmesine ilişkin, “Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, “Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız” diyorlar.” açıklamasını yaptı.

Candaş Tolga Işık’ın yaptığı programda, Özel’in “Deprem sonrası Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karar uymak zorundayız” sözleri hatırlatılınca, Özel; “Doğru. O yayın yapıldığı sırada “Ben Hatay’ın mesajını doğru alacağız, vatandaşa rağmen yapmayacağız” demiştim. Anket yaptık o yüzden. Ankette kaç kişilerle farklı farklı sorduk. Her seferinde CHP’nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor.” dedi.

“DEPREM MESELESİNDE NASIL BİR SORUMLULUĞU VAR BİLMİYORUM”

“Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var, onu bilmiyorum.” İfadesini kullanan Özel, kaybetmek üzerine bir tercih yapamayacağını vurguladı. Lütfü Savaş’ın kesin kazanıyor görünmediğini fakat kazanabilecek durumda olduğunu iletti.

BÜYÜKERŞEN AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen hakkında, “Anket çok genel, bütün belediyelerde yaptım. Anket hoca için değil, benim için yapılıyor. Beni yönlendirsin diye. Hocayı ankete sokmadım. Eskişehirli seçmen ne diyor, onu dinlemek için anket yaptım.” dedi. Yapılan ankette Büyükerşen’e duyulan memnuniyetin yüksek olduğunu fakat yeni bir başkan adayı için de yoğun bir talebin bulunduğunu iletti.

“Ben hocaya, “Gelin bir eliniz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde olsun, bir eliniz Genel Merkez’de olsun dedim. Deneyimlerinden yararlanacağız ama rutin ve yorucu işleri başkaları yapacak. Biz hocanın deneyimlerinden yararlanacağız.” açıklamasını yapan Özel, bu sistemin daha doğru olduğunu düşündüğünü belirtti.