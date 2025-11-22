Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında da “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlamaları kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmişti. Bakanlık ise bugün soruşturma iznini verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak mitingi öncesi basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

'EN KUVVETLİ ADAYI MANSUR YAVAŞ’I HEDEFE KOYUYORLAR'

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü için soruşturma izni vermesine dair soruya Özel, “Birisinin hedef gösterilmesiyle başlayan süreçteyiz. 19 Mart’ta yapılan darbe sürecinden farklı bir süreç değildir. İmamoğlu’na yapılan şu anda Yavaş’a yapılıyor. Milletin seçebileceği en kuvvetli adayı Mansur Yavaş’ı hedefe koyuyorlar. Bunu çok net olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, Anka park detayına da değinerek, "Melih Gökçek dinozorlara parayı yedirdi, ona soran yok. Yavaş’a Anka parkı soruyorlar" dedi.

'İMRALI’YA GİDİYORSA SİLİVRİ’YE DE GELEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin İmralı'ya gidecek heyette yer almamasını "Silivri'ye gidiliyorsa oraya da gidilir" şeklinde eleştrmişti. Bahçeli'nin eleştirisine Özel, "İmralı’ya gidiyorsa MHP, o zaman Silivri’ye de gelebileceğini söylemiş. Bundan memnuniyet duyarız" şeklinde cevap verdi.