Özgür Özel'den Meral Akşener'e taziye ziyareti

Kaynak: Haber Merkezi Mine Akcan
Özgür Özel'den Meral Akşener'e taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ablası Mualla Özen’i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e İYİ Parti genel merkezinde taziye ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda ablası Mualla Özen’in hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

meral-aksener11-001.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ablasını kaybeden Akşener’e taziye ziyaretinde bulundu.

CHP’nin sosyal medya hesabından paylaşılan taziye ziyaretinde, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ablası Mualla Özen’i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e partisinin genel merkezinde taziye ziyaretinde bulundu” ifadelerine yer verildi.

zgur-ozel-chp.jpg

EKREM İMAMOĞLU’DA CENAZEYE KATILMIŞTI

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener’in ablası Mualla Özen’in cenazesine katılmak için geçtiğimiz günlerde İzmit’e gitmişti. Akşener ve İmamoğlu, Gündoğdu Camii önünde selamlaşmış, İmamoğlu, Akşener’e taziyelerini iletmişti. Akşener de İmamoğlu’na, “Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Ölmüşlerinizin hepsine rahmet olsun. Çok teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.

imamoglu-aksener6.jpg

İlgili Haberler
Meral Akşener'in acı günü
Son dakika.. Meral Akşener'den sert sözler. 'Bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane'
Meral Akşener: Fethi Sekin'i de Sinan Ateş'i de katledenler namerttir
Ümit Özlale istifa edecek iddialarına Meral Akşener'den yanıt
Meral Akşener'den Muhsin Yazıcıoğlu ve Sinan Ateş sözü
Son Haberler
Bağdat’ta bir araca dron saldırısı düzenledi. En az 1 ölü Dünya
Bağdat’ta bir araca dron saldırısı düzenledi. En az 1 ölü
Kamu işçisine ek zam mı geliyor? TÜRK-İŞ genel Başkanı Atalay'dan dikkat çeken çıkış Gündem
Kamu işçisine ek zam mı geliyor? TÜRK-İŞ genel Başkanı Atalay'dan dikkat çeken çıkış
Mersin’de düğün konvoyu magandacılarına ceza yağdı Gündem
Mersin’de düğün konvoyu magandacılarına ceza yağdı
Joshua King'in sakatlığı hakkında yeni gelişme Spor
Joshua King'in sakatlığı hakkında yeni gelişme
Özel halk otobüsünde bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı Gündem
Özel halk otobüsünde bıçaklı 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı
Fenerbahçe'de sınıfta kalan oyuncuyu Fatih Saboviç açıkladı Spor
Fenerbahçe'de sınıfta kalan oyuncuyu Fatih Saboviç açıkladı
Karabük’te kayalıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı Gündem
Karabük’te kayalıkta mahsur kalan köpek kurtarıldı