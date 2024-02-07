Özgür Özel'den Meral Akşener'e taziye ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 Şubat tarihinde sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda ablası Mualla Özen’in hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ablasını kaybeden Akşener’e taziye ziyaretinde bulundu.

CHP’nin sosyal medya hesabından paylaşılan taziye ziyaretinde, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ablası Mualla Özen’i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e partisinin genel merkezinde taziye ziyaretinde bulundu” ifadelerine yer verildi.

EKREM İMAMOĞLU’DA CENAZEYE KATILMIŞTI

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener’in ablası Mualla Özen’in cenazesine katılmak için geçtiğimiz günlerde İzmit’e gitmişti. Akşener ve İmamoğlu, Gündoğdu Camii önünde selamlaşmış, İmamoğlu, Akşener’e taziyelerini iletmişti. Akşener de İmamoğlu’na, “Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Ölmüşlerinizin hepsine rahmet olsun. Çok teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.