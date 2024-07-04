Özgür Özel'den Merih Demiral açıklaması: Soruşturmayı doğru bulmuyoruz

CHP Genel Başkanı Özel, genel merkezde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Özel ve Özdağ, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel, UEFA'nın Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına ilişkin soruyu yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özel, şu anda Türkiye'nin ve Türk Milli Takımı'nın tartışmalara, polemiklere değil, cumartesi akşamki maça konsantre olmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

"SORUŞTURMAYI DOĞRU BULMADIĞIMIZI DÜN DE İFADE ETTİK"

Özel, UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmadıklarını dile getirdi. Özel, "Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmadığımızı dün de ifade ettik. Ama bu tartışmayı Türkiye'de köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak, başta milli takıma zarar verir. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekiyor" diye konuştu.

"BU İŞARET KONUSUNDA ÖZGÜRLÜKÇÜ OLMAK LAZIM SIKINTI YOK"

Özel, "Bir de bu konuda, bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım sıkıntı yok, biz hep böyleydik. Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Yoksa futbolcumuzun yaptığı işaretten ziyade, oynadığı güzel futbol ve hepimize yaşattığı gurur yönünden değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Milli Takım'ı zafere götüren golleri Merih Demiral atarken, Demiral, zaferi getiren gol sonrasında Bozkurt işareti yaptı.

Merih'in 'Bozkurt' sevinci sosyal medya gündem olurken, UEFA, maç sonunda bozkurt işareti yapmasından dolayı Merih Demiral'la alakalı soruşturma başlattığını açıklamıştı.