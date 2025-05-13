Özgür Özel'den mitinge çağrı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den mitinge çağrı!

CHP lideri Özgür Özel, yarın akşam (Çarşamba) saat 20.30'da yapılacak mitinge çağrı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel yarın akşam (Çarşamba) saat 20.30'da yapılacak 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine çağrı yaptı.

"YARIN SİLİVRİ'DE MEYDANDAYIZ"

Sosyal medya üzerinden videolu bir mesaj paylaşan Özel, şunları yazdı:

"Ne milletimizi ezebilirler, ne de irademizi!

Ne korkarız, ne susarız. Yarın Silivri’de meydandayız!"

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