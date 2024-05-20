Özgür Özel'den net çıkış: Onunla yolları ayıracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak üzere geldiği Samsun'da Atakum Belediyesini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, "Bundan sonra oturacağız, neyi doğru yaptıysak devam edeceğiz. Neyi eksik yaptıysak telafi edeceğiz" dedi.

"Neyi yanlış yapıyorsak terk edeceğiz. Bundan sonra burası ki bir Cumhuriyet kentidir" diyen Özel, "Uşak kazanılmışken, Afyon kazanılmışken, Kütahya kazanılmışken, Amasya kazanılmışken, Kastamonu kazanılmışken, yani harf devriminin şehri kazanılmışken, Amasya Tamimi'nin şehri kazanılmışken, Büyük Taarruz'un şehri kazanılmışken Büyük Zafer'in şehri kazanılmışken İlk Adım'ın şehri kazanılmıyorsa başta Genel Başkan hepimizin yüzü yerdedir. Benim Samsun seçim sonuçlarından sonra yüzüm yerdedir. Yüzümü kaldırmak, başımı dikmek, göğsümü germek için mecbur olduğum şey Gazi'nin partisini bu şehirde birinci parti yapmaktır. Buna kim inanıyorsa gelsin katkı versin. Kim inanıyorsa gelsin partiye üye olsun. Başta gençler, kadınlar, bütün Samsunluları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine babaevimize davet ediyorum" diye konuştu.

"ONUNLA YOLLARI AYIRACAĞIZ"

Özel, "Yoruldum" diyenleri partide tutmayacaklarını vurgularken, "Mevcut yöneticilerden enerjisi olan burada kalsın. 'Yoruldum' diyen, 'Çalışıyorum olmuyor' diyen, 'Başaramıyoruz' diyen, 'Bu kadar olur' diyen yolu açık olsun. Onunla yolları ayıracağız. 'Eksik yaptım, daha çok çalışırım' diyen, 'Bundan sonra yeni bir süreç başlıyor, benim ona enerjim var' diyen, 'Başaracağım' diyen kendine güveniyorsa kalsın ama altı ay sonraki ankette hala yerinde sayıyorsak kimseyi o yerde tutmam. Bu kadar net söylüyorum. Yol yürüyenin arkasında duracağız. Partiyi aşağı çeken varsa o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur. Oy verin ama bu partiyi kim yönetecek? Partiyi kim şaha kaldıracaksa o yönetecek arkadaşlar. Net söylüyorum" açıklamasında bulundu.

"PARTİMİZİ SAMSUN'DA BİRİNCİ PARTİ YAPACAĞIZ"

Samsun ve Gaziantep'teki seçim sonuçlarının kendisini üzdüğünü aktaran Özel, "Bir tanesi Atatürk'ün adını almış Gazi ünvanını verdiği kent Gaziantep. Bir tanesi de Samsun... Kuzeyde ve güneyde gönlümün yarasıdır. 31 Mart gecesi siz bütün Türkiye'ye sevinirken ben bu iki şehre kahroluyordum. Herkes sorumluluğunu gösterecek, ona göre çalışacak, hep beraber başaracağız. Partimizi Samsun'da birinci parti yapacağız" ifadelerini kullandı.