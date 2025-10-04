Özgür Özel’den o fotoğrafa ilk yorum: Cumhurbaşkanlığı’nca özenle seçilmiş...

CHP, 1 Ekim 2025'te TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumunda yer almamıştı. Oturumdan sonra akşam resepsiyonunda eski dostlar Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu Erdoğan’la buluşmuş ve samimi görüntüler vermişti. Bu fotoğraflara ise büyük tepki gelmişti.

ÖZEL: LİNÇ KAMPANYASINA SON VERİLMELİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu kampında gündem olan fotoğrafa ilişkin çarpıcı değerlendirmede bulundu. Özel, fotoğrafın Cumhurbaşkanlığı’nca özenle seçildiğinin altını çizerken, “Cumhurbaşkanlığı fotoğraf servisinin ne özenle yaptığını hep birlikte gördük, takip ettik. Ama bunun üzerinden sözümüze değer veren kim varsa, köşesinde yazan, televizyonda tartışan, sosyal medyada yorum yapan; bu büyük haksızlığa, bu büyük lince, Meclis Başkanı’nın çağrısıyla gösterilen nezakete, bir linç kampanyasına kim katkı sağlıyorsa bunun bir an önce son verilmesi gerektiğini büyük bir samimiyetle söylüyorum” dedi.

“KİMSE ERDOĞAN’IN “MORAL BULDU” SAFSATASINA İNANMASIN”

Son olarak fotoğraflara ilişkin ‘Çekim merkezi oldu, herkesi bir anda yanına topladı, moral buldu’ yorumlara Özel, “Kimse Erdoğan’ın kendi çektirdiği fotoğrafları servis edip de safsatasına inanmasın” ifadelerini kullandı.